Война за Донбасс: К чему приведёт закон о реинтеграции?

27.02.2018 состоится пресс-конференция, посвященная последствиям от принятого Украиной закона о «реинтеграции» Донбасса

в пресс-центре информационного агентства» состоится пресс-конференция на тему:18 января Верховная рада Украины приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» (закон о «реинтеграции» Донбасса). Стоит отметить, что закон противоречит Минским соглашениям и официально объявляет Россию агрессором, перекладывая на неё ответственность за ситуацию на Донбассе. Некоторые эксперты уже заявили, что таким образом президент Украины Петр Порошенко подготавливает силовое решение конфликта на юго-востоке страны.

В ходе пресс-конференции, спикеры расскажут, к чему приведёт принятый закон о «реинтеграции» Донбасса, и как Россия будет добиваться соблюдения Минских договорённостей.

Участники пресс-конференции: