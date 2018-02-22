27.02.2018 состоится пресс-конференция, посвященная последствиям от принятого Украиной закона о «реинтеграции» Донбасса27.02.2018 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Война за Донбасс: К чему приведёт закон о реинтеграции?»
18 января Верховная рада Украины приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» (закон о «реинтеграции» Донбасса). Стоит отметить, что закон противоречит Минским соглашениям и официально объявляет Россию агрессором, перекладывая на неё ответственность за ситуацию на Донбассе. Некоторые эксперты уже заявили, что таким образом президент Украины Петр Порошенко подготавливает силовое решение конфликта на юго-востоке страны.
В ходе пресс-конференции, спикеры расскажут, к чему приведёт принятый закон о «реинтеграции» Донбасса, и как Россия будет добиваться соблюдения Минских договорённостей.
Участники пресс-конференции:
- Первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров;
- Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди;
- Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Журавлёв;
- Директор института политических исследований, политолог Сергей Марков.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 12:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
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