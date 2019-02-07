Внеземной контакт Кати Лель… 28 лет спустя

Фото: пресс-служба Кати Лель

13.02.2019 состоится пресс-конференция, посвященная контакту Кати Лель с инопланетными цивилизациями

в пресс-центре информационного агентствасостоится пресс-конференция на тему:Певица и автор песен Катя Лель несколько дней назад произвела сенсацию в информационном пространстве после откровенного признания в эфире одной из радиостанций. По словам артистки, 28 лет назад, когда ей было всего 16, в родном Нальчике, у нее случился прямой контакт с НЛО. После этой встречи певица потеряла часть зубов, а также в течение нескольких месяцев ощущала на себе пристальное наблюдение и присутствие инопланетян. Кроме того, певица утверждает, что ей удалось даже побывать на инопланетном корабле.После всего случившегося у Кати Лель открылись удивительные способности, которые, вместе с музыкальным и вокальным талантом, позволили ей завоевать сердца поклонников на долгие годы. На протяжении 25 лет она выступает на сцене и поёт полюбившиеся всем песни, а совсем скоро грядет премьера ее нового юбилейного шоу «Всё хорошо» — 20 апреля в Москве.

Об этом значимом творческом событии и том, как внеземной контакт навсегда изменил жизнь Кати Лель, впервые в пресс-центре ИА «НСН» расскажет сама певица.

К участию приглашена: