Фото: пресс-служба Кати Лель
13.02.2019 состоится пресс-конференция, посвященная контакту Кати Лель с инопланетными цивилизациями13.02.2019 в 14:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Внеземной контакт Кати Лель… 28 лет спустя»
Певица и автор песен Катя Лель несколько дней назад произвела сенсацию в информационном пространстве после откровенного признания в эфире одной из радиостанций. По словам артистки, 28 лет назад, когда ей было всего 16, в родном Нальчике, у нее случился прямой контакт с НЛО. После этой встречи певица потеряла часть зубов, а также в течение нескольких месяцев ощущала на себе пристальное наблюдение и присутствие инопланетян. Кроме того, певица утверждает, что ей удалось даже побывать на инопланетном корабле.
После всего случившегося у Кати Лель открылись удивительные способности, которые, вместе с музыкальным и вокальным талантом, позволили ей завоевать сердца поклонников на долгие годы. На протяжении 25 лет она выступает на сцене и поёт полюбившиеся всем песни, а совсем скоро грядет премьера ее нового юбилейного шоу «Всё хорошо» — 20 апреля в Москве.
Об этом значимом творческом событии и том, как внеземной контакт навсегда изменил жизнь Кати Лель, впервые в пресс-центре ИА «НСН» расскажет сама певица.
Участники пресс-конференции:
- Певица, автор песен Катя Лель;
- Уфолог, директор Русской уфологической исследовательской станции (RUFORS) Николай Субботин;
К участию приглашена:
- Военный экстрасенс, Член Академии Геополитических Проблем, профессор, академик Европейской Академии естественных наук, психолог, психоаналитик Валентина Сидорова.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 14:30
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
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