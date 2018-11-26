В пресс-центре НСН началась конференция на тему: «Мусорный кризис в России: Экологические итоги года»

В ходе пресс-конференции её участники представят статистику по экологическим нарушениям за 2018 год и подведут его итоги, а также расскажут о необходимых для улучшения ситуации мерах.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Мусорный кризис в России: Экологические итоги года».

Число экологических проблем в России из года в год неминуемо растёт. Только в Подмосковье в этом году разразилось сразу два «мусорных» скандала, связанных со свалками: 21 марта произошёл выброс свалочного газа на мусорном полигоне «Ядрово», а в ночь на 22 мая произошли выбросы сероводорода в районе свалки «Кучино». Однако в некоторых регионах страны борьба с мусором ведется более успешно: в Иркутской области прокуратура отчиталась о закрытии более 10 тысяч несанкционированных свалок мусора. 2018 год также запомнился созданием под эгидой Минприроды единой государственной компании для работы по обращению с отходами. Однако жалобы на несанкционированные свалки до сих пор продолжают поступать от жителей Подмосковья, Ленинградской, Челябинской областей. Кроме того, в Минпромторге подсчитали, что создание в России современной отрасли переработки мусора потребует инвестиций на уровне 5 трлн руб.

Участники пресс-конференции:

- Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов;

- Исполнительный директор Национального центра экологической и эпидемиологической безопасности, руководитель исследований по проекту «Экология России», Заместитель председателя Комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии Владислав Жуков.