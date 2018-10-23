В НСН началась пресс-конференция, посвященная новому проекту Минтранса РФ

Участники пресс-конференции расскажут, как нововведения скажутся на работе крупнейших российских авиакомпаний и каким образом повлияют на пассажиров.

В ближайшее время, крупнейшие российские авиакомпании, могут столкнуться с серьезными проблемами вплоть до остановки деятельности. Причиной стали планы Министерства транспорта заставить перевозчиков хранить данные пассажиров на российских серверах. В первую очередь под ударом оказались «Аэрофлот», S7 и «Уральские Авиалинии», так как они работают с иностранными провайдерами. Как сообщается, переход на российские системы бронирования займёт от 2 до 4 лет и окажется достаточно затратным для авиакомпаний. Так, например, S7 в результате изменений будет терять не менее пяти миллиардов рублей в год.

В пресс-конференции принимают участие: исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев, эксперт авиаотрасли, главный редактор Avia.ru Роман Гусаров, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, директор по экономике и финансам ООО «Транспортные авиационные информационные системы – ТАИС», разработчик платформы TAIS PSS для Национальной системы бронирования Александр Сизинцев, первый заместитель генерального директора ЗАО «Сирена Трэвел», разработчик системы бронирования «Леонардо» Игорь Морачёв.