Вторник
23 октября
USD 65.31
EUR 75.37
Горячие новости

В НСН началась пресс-конференция, посвященная новому проекту Минтранса РФ

23 Октября 2018 в 14:05
В НСН началась пресс-конференция, посвященная новому проекту Минтранса РФ
Участники пресс-конференции расскажут, как нововведения скажутся на работе крупнейших российских авиакомпаний и каким образом повлияют на пассажиров.

В ближайшее время, крупнейшие российские авиакомпании, могут столкнуться с серьезными проблемами вплоть до остановки деятельности. Причиной стали планы Министерства транспорта заставить перевозчиков хранить данные пассажиров на российских серверах. В первую очередь под ударом оказались «Аэрофлот», S7 и «Уральские Авиалинии», так как они работают с иностранными провайдерами. Как сообщается, переход на российские системы бронирования займёт от 2 до 4 лет и окажется достаточно затратным для авиакомпаний. Так, например, S7 в результате изменений будет терять не менее пяти миллиардов рублей в год.

В пресс-конференции принимают участие: исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев, эксперт авиаотрасли, главный редактор Avia.ru Роман Гусаров, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, директор по экономике и финансам ООО «Транспортные авиационные информационные системы – ТАИС», разработчик платформы TAIS PSS для Национальной системы бронирования Александр Сизинцев, первый заместитель генерального директора ЗАО «Сирена Трэвел», разработчик системы бронирования «Леонардо» Игорь Морачёв.

Прямую трансляцию пресс-конференции можно смотреть здесь.
Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.