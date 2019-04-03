5.04.2019 состоится пресс-конференция посвящённая предстоящей реформе аптечного рынка

5.04.2019 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «В аптеках наведут порядок: Как будет проходить реформа рынка лекарств»

В Госдуме РФ была создана рабочая группа, основными задачами которой стало обеспечение граждан доступными лекарствами, а также регулирование аптечного рынка. Одна из инициатив: не менее половины торговой площади аптеки должны быть отдано под российские препараты и недорогие лекарства. Кроме того, доля отечественных лекарств в общем объёме продаж должна будет составить не менее 50%. Также рабочая группа займётся борьбой с монополизацией аптечного рынка, сети обяжут создавать точки в «коммерчески непривлекательных населённых пунктах». Депутатами было предложено разработать список медицинских препаратов, которые будут продаваться в обычных магазинах, в том числе продуктовых. Однако крупнейшие участники рынка негативно отнеслись к намеченным изменениям, предсказывая рост цен на лекарства.

Какие лекарства можно будет купить в продуктовых магазинах?

Изменится ли список безрецептурных препаратов?

Что станет с крупнейшими участниками фармацевтического рынка?

Как изменится доступность лекарств в малых населенных пунктах?

Участники пресс-конференции:

- Первый заместитель комитета по охране здоровья Госдумы РФ Федот Тумусов;

- Исполнительный директор саморегулируемой организации «Ассоциация независимых аптек» Виктория Преснякова;

- Председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00



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