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В аптеках наведут порядок: Как будет проходить реформа рынка лекарств

3 Апреля 2019 в 15:17
В аптеках наведут порядок: Как будет проходить реформа рынка лекарств
5.04.2019 состоится пресс-конференция посвящённая предстоящей реформе аптечного рынка

5.04.2019 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция  на тему: «В аптеках наведут порядок: Как будет проходить реформа рынка лекарств»     

В Госдуме РФ была создана рабочая группа, основными задачами которой стало обеспечение граждан доступными лекарствами, а также регулирование аптечного рынка. Одна из инициатив: не менее половины торговой площади аптеки должны быть отдано под российские препараты и недорогие лекарства. Кроме того, доля отечественных лекарств в общем объёме продаж должна будет составить не менее 50%. Также рабочая группа займётся борьбой с монополизацией аптечного рынка, сети обяжут создавать точки в «коммерчески непривлекательных населённых пунктах». Депутатами было предложено разработать список медицинских препаратов, которые будут продаваться в обычных магазинах, в том числе продуктовых. Однако крупнейшие участники рынка негативно отнеслись к намеченным изменениям, предсказывая рост цен на лекарства.

  • Какие лекарства можно будет купить в продуктовых магазинах?
  • Изменится ли список безрецептурных препаратов?
  • Что станет с крупнейшими участниками фармацевтического рынка?
  • Как изменится доступность лекарств в малых населенных пунктах?

Участники пресс-конференции:
- Первый заместитель комитета по охране здоровья  Госдумы РФ Федот Тумусов;
- Исполнительный директор саморегулируемой организации «Ассоциация независимых аптек» Виктория Преснякова;
- Председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 14:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
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