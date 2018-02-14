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Тотальный диктант – 2018: Международное событие для Русского языка

14 Февраля 2018 в 17:53
Тотальный диктант – 2018: Международное событие для Русского языка
20.02.2018 состоится пресс-конференция, посвящённая подготовке к предстоящей международной акции Тотальный диктант - 2018

20.02.2018 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Тотальный диктант – 2018: Международное событие для Русского языка»

14 апреля в России и по всему миру около 1000 населённых пунктов примут участие в акции «Тотальный диктант». Цель акции – объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. Столицей мероприятия в этом году выбран Владивосток. Кроме того, с 16 февраля в 60 городах пятнадцати стран начнутся бесплатные подготовительные курсы. Обучающие лекции пройдут в России, Австралии, Австрии, Англии, Вьетнаме, Германии, Греции, Казахстане, Канаде, Колумбии, Кореи, Франции, Эстонии, ЮАР и Японии.

В ходе пресс-конференции, автор текста «Тотального диктанта» и его организаторы расскажут о том, как идёт подготовка, сколько привлечено волонтёров и сколько ожидается участников.

  • Как определяется автор текста для тотального диктанта?

  • По каким критериям определяется пригодность текста к участию в проекте?

  • В каких городах ожидается наибольшее количество участников?

  • Сколько времени занимает проверка работ и кто её осуществляет?

  • Сколько волонтёров участвует в мероприятии?

  • Сколько людей принимают участие в акции за границей?

Участники пресс-конференции:
- Писатель, автор текста «Тотального диктанта» Гузель Яхина;
- Руководитель PR-службы проекта «Тотальный диктант» Ксения Эрдман.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 12:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (495) 925 04 49
8 (916) 107 77 34
8 (915) 023 10 49

Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. Просим всех зарегистрированных журналистов по окончанию мероприятия высылать ссылки на свои публикации, аудио/видео материалы.

 

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