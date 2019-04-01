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2.04.2019 состоится пресс-конференция, посвященная обвинениям в адрес Андрея Малахова2.04.2019 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Телевизионное насилие: Андрея Малахова обвинили в рукоприкладстве»
Участница телешоу Нонна Щукина обвинила Андрея Малахова в побоях. С таким заявлением она обратилась в отдел МВД России по району Ростокино города Москвы, утверждая, что телеведущий избил её после съёмок ток-шоу. Как утверждает девушка, в ходе производства одной из передач Малахов обвинил девушку в попытке сорвать съемку, после чего разъяренный шоумен будто бы затащил ее в гримерку, где избил. Наличие повреждений, якобы нанесенных популярным телеведущим, Щукина готова доказать. В свою очередь директор Андрея Малахова назвал эти обвинения бредом. Однако Нонна Щукина нашла ещё двух девушек, которые пострадали от телеведущего – Ангелину Сурину, которая работала шеф-редактором у Малахова, и Наталью Селунскую, которая начинала как героиня шоу, а затем также работала с Малаховым.
В ходе пресс-конференции, её участники предоставят доказательства избиения Нонны Щукиной, а также расскажут о своих многочисленных претензиях к телеведущему Андрею Малахову.
Участники пресс-конференции:
- Участница телешоу, девушка, обратившаяся в полицию с заявлением на Андрея Малахова Нонна Щукина;
- Адвокат Александр Трещёв;
- Участница телешоу Наталья Селунская.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 12:00
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