14.03.2018 состоится пресс-конференция, посвященная проблеме бездомных животных14.03.2018 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Собаки-убийцы или человеческое безразличие?»
10 марта в Подмосковье стая бездомных собак насмерть загрызла 19-летнего парня. В столице нападениям собак ежегодно подвергаются десятки тысяч человек. А по статистике РОССТАТа за 11 лет в России собаки загрызли насмерть около 400 человек. При этом, огромные средства на отлов бездомных животных начали выделяться лишь к Чемпионату мира по футболу 2018 года, и лишь в тех городах, где будут проходить матчи.
Должны ли методы защиты людей от бездомных собак быть гуманными и как защитить себя и своих близких от голодной своры? Об этом, в ходе пресс-конференции, расскажут эксперты.
Участники пресс-конференции:
- Учредитель и Генеральный директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева;
- Член экспертного совета при комиссии по экологической политике Мосгордумы Елена Иванова;
- Глава общероссийского движения «За реальные дела!», Член президиума общероссийской организации «Офицеры России» Антон Цветков;
- Эксперт-кинолог Наталья Волдинер;
- Представитель департамента объединенных зоозащитных организаций России Виталий Емельянов.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 13:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
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