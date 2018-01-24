Смех сквозь слёзы: Скандал вокруг комедии «Смерть Сталина»

Фрагмент постера фильма «Смерть Сталина»

26.01.2017 состоится пресс-конференция, посвященная обсуждению фильма «Смерть Сталина»

в пресс-центре информационного агентства «состоится пресс-конференция на тему:25 января в Российских кинотеатрах должна была состояться премьера комедийного фильма «Смерть Сталина». Однако, после просмотра картины в Министерстве культуры 23 января, члены Общественного совета обратились к Владимиру Мединскому с просьбой временно отозвать прокатное удостоверение и провести дополнительную юридическую экспертизу фильма. Тем не менее по итогам закрытого показа, на котором присутствовали простые зрители, большинство отзывов были положительными. Тем не менее, запрос Минкульта был одобрен и прокатное удостоверение у фильма было отозвано.



Участники пресс-конференции расскажут, о чем повествует фильм, почему после просмотра они обратились к Министру культуры и какова дальнейшая судьба картины.