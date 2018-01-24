Фрагмент постера фильма «Смерть Сталина»
26.01.2017 состоится пресс-конференция, посвященная обсуждению фильма «Смерть Сталина»26.01.2018 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Смех сквозь слёзы: Скандал вокруг комедии «Смерть Сталина»»
25 января в Российских кинотеатрах должна была состояться премьера комедийного фильма «Смерть Сталина». Однако, после просмотра картины в Министерстве культуры 23 января, члены Общественного совета обратились к Владимиру Мединскому с просьбой временно отозвать прокатное удостоверение и провести дополнительную юридическую экспертизу фильма. Тем не менее по итогам закрытого показа, на котором присутствовали простые зрители, большинство отзывов были положительными. Тем не менее, запрос Минкульта был одобрен и прокатное удостоверение у фильма было отозвано.
Участники пресс-конференции расскажут, о чем повествует фильм, почему после просмотра они обратились к Министру культуры и какова дальнейшая судьба картины.
Участники пресс-конференции:
- Первый Заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по культуре, потомок М.Ю. Лермонтова (соавтор письма о запрете картины) Михаил Лермонтов;
- Российский общественный деятель, член Общественной палаты России Павел Пожигайло;
- Научный директор РВИО, д.и.н., Михаил Мягков.
Приглашены:
- Кинокритик Давид Шнейдеров;
- Режиссёр (участник закрытого показа фильма «Смерть Сталина») Дмитрий Боголюбов;
- Режиссёр (участник закрытого показа фильма «Смерть Сталина») Мария Чупринская;
- Представитель сайта «Кинопоиск»
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 12:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
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