15.03.2019 состоится пресс-конференция, посвященная массовым волнениям вызванным строительством завода на озере Байкал15.03.2019 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Слив Байкальских вод: Кто продаёт национальное достояние России?»
С началом весны по России прошли акции протеста и уже собрано 900 тысяч подписей в защиту озера Байкал. Поводом стало строительство на озере завода по розливу питьевой воды для дальнейшего экспорта в Китай. Общественное внимание на существующую проблему обратил суперзвезда Сергей Зверев, выйдя 3 марта с одиночным пикетом на Красную площадь. Строительством завода занимается ООО «Аквасиб», почти полностью принадлежащая китайским бизнесменам. Директором ООО «Аквасиб» является Олеся Мульчак, которая ранее, совместно со своим мужем, гражданином Китая, Сунь Чженьдзюнем фигурировала в деле о масштабной контрабанде сибирского леса в Китай. Ущерб, нанесённый государству их деятельностью, по оценкам следствия, составил более 2 млрд рублей. К тому же, строительство завода не было остановлено даже после того, как сотрудниками природоохранной прокуратуры установлено, что завод строится с нарушениями, а в экологической экспертизе имеются несоответствия. На данный момент, на эту проблему обратили внимание председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, обратившись к генеральному прокурору Юрию Чайке, а также премьер министр России Дмитрий Медведев, поручив Минприроды проверить завод.
В ходе пресс-конференции, участники расскажут, какой ущерб озеру Байкал может нанести строительство завода, а также объяснят насколько распространены подобные предприятия на берегу национального достояния России.
Участники пресс-конференции:
- Исполнительный директор Национального центра экологической и эпидемиологической безопасности, руководитель исследований по проекту «Экология России» Владислав Жуков;
- СУПЕРЗВЕЗДА Сергей Зверев;
- Куратор проектов «Сохраним Байкал» Маргарита Морозова;
- Заслуженный эколог РФ Андрей Пешков;
Приглашены:
- Представитель от Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 14:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
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