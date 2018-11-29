Саммит G20: Итоги встречи Путина и Трампа

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3.12.2018 состоится пресс-конференция, посвященная итогам саммита "Большой двадцатки"

в пресс-центре информационного агентствасостоится пресс-конференция на тему:С 30 ноября по 1 декабря в Буэнос-Айресе пройдет саммит G20, в рамках которого состоится встреча президентов России и США - Владимира Путина и Дональда Трампа. Ключевыми темами в ходе саммита будут: развитие цифровой экономики, новые подходы к системам занятости, образования, профессиональных навыков, связанные с цифровой трансформацией, а также вопросы устойчивого развития и климата. Однако, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что при обсуждении международной повестки речь пойдет, прежде всего, об украинском кризисе, сирийском урегулировании и ситуации в Ливии. Затронут также вопрос выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Кроме того, уже запланированы встречи президента Путина с президентом Франции, премьер-министром Японии, председателем КНР и лидерами стран БРИКС.

В ходе пресс-конференции, её участники проанализируют итоги G20 и результаты переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, а также расскажут к каким последствиям приведут достигнутые соглашения.