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3.12.2018 состоится пресс-конференция, посвященная итогам саммита "Большой двадцатки"3.12.2018 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Саммит G20: Итоги встречи Путина и Трампа»
С 30 ноября по 1 декабря в Буэнос-Айресе пройдет саммит G20, в рамках которого состоится встреча президентов России и США - Владимира Путина и Дональда Трампа. Ключевыми темами в ходе саммита будут: развитие цифровой экономики, новые подходы к системам занятости, образования, профессиональных навыков, связанные с цифровой трансформацией, а также вопросы устойчивого развития и климата. Однако, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что при обсуждении международной повестки речь пойдет, прежде всего, об украинском кризисе, сирийском урегулировании и ситуации в Ливии. Затронут также вопрос выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Кроме того, уже запланированы встречи президента Путина с президентом Франции, премьер-министром Японии, председателем КНР и лидерами стран БРИКС.
В ходе пресс-конференции, её участники проанализируют итоги G20 и результаты переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, а также расскажут к каким последствиям приведут достигнутые соглашения.
Участники пресс-конференции:
- Руководитель информационного офиса Совета Европы в РФ, директор Центра Европейской информации, доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорин;
- Член Общественной палаты РФ, политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков;
- Эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин;
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 12:00
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