27.08.2018 состоится пресс-конференция, посвящённая реформе порядка проведения экзаменов на получение водительского удостоверения

27.08.2018 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Реформа экзаменов на права: Автошколы «за» или «против»?»

ГИБДД России предложила объединить «город» и «площадку» во время сдачи экзамена на водительские права, чтобы водители выполняли упражнения в реальных условиях. Кроме того, предлагается вести видеонаблюдение на теоретической части экзамена и отменить запрет для учащихся выезжать на автомагистрали. Некоторые объединения автошкол выступили против этих инициатив, критикуя их. Так, в ДОСААФ считают, что эти изменения будут способствовать росту коррупции.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о всех плюсах и минусах грядущей реформы, а также ответят на вопросы журналистов.

Приведёт ли реформа к увеличению коррупции?

Насколько увеличится стоимость обучения в автошколе, и сколько будут стоить права?

Кто понесёт ответственность за ДТП во время экзаменов на автомагистралях?

Как нововведения повлияют на качество подготовки водителей?

Участники пресс-конференции:

- Президент Общенационального союза автопрофессионалов «Гильдия автошкол» России Сергей Лобарев;

- Президент Ассоциации юношеских автомобильных школ России Ольга Никонова;

- Президент Московского регионального союза автошкол Лев Бурыкин;

- Вице-президент Российского автотранспортного союза Валерий Алексеев;

- Руководитель Ассоциация автошкол города Москвы Елена Корнеева;

- Руководитель Ассоциации автошкол Тульской области Валентина Власова;

- Генеральный директор Академии водительского мастерства, автоспортсмен Александр Каминский.



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