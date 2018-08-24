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Реформа экзаменов на права: Автошколы «за» или «против»?

24 Августа 2018 в 12:02
Реформа экзаменов на права: Автошколы «за» или «против»?
27.08.2018 состоится пресс-конференция, посвящённая реформе порядка проведения экзаменов на получение водительского удостоверения

27.08.2018 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Реформа экзаменов на права: Автошколы «за» или «против»?»

ГИБДД России предложила объединить «город» и «площадку» во время сдачи экзамена на водительские права, чтобы водители выполняли упражнения в реальных условиях. Кроме того, предлагается вести видеонаблюдение на теоретической части экзамена и отменить запрет для учащихся выезжать на автомагистрали. Некоторые объединения автошкол выступили против этих инициатив, критикуя их. Так, в ДОСААФ считают, что эти изменения будут способствовать росту коррупции.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о всех плюсах и минусах грядущей реформы, а также ответят на вопросы журналистов. 

  • Приведёт ли реформа к увеличению коррупции?
  • Насколько увеличится стоимость обучения в автошколе, и сколько будут стоить права?
  • Кто понесёт ответственность за ДТП во время экзаменов на автомагистралях?
  • Как нововведения повлияют на качество подготовки водителей?

Участники пресс-конференции:
- Президент Общенационального союза автопрофессионалов «Гильдия автошкол» России Сергей Лобарев;
- Президент Ассоциации юношеских автомобильных школ России Ольга Никонова;
- Президент Московского регионального союза автошкол Лев Бурыкин;
- Вице-президент Российского автотранспортного союза Валерий Алексеев;
-  Руководитель Ассоциация автошкол города Москвы Елена Корнеева;
- Руководитель Ассоциации автошкол Тульской области Валентина Власова;
- Генеральный директор Академии водительского мастерства, автоспортсмен Александр Каминский.


Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (495) 925 04 49
8 (915) 023 10 49


Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. Просим всех зарегистрированных журналистов по окончанию мероприятия высылать ссылки на свои публикации, аудио/видео материалы.


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