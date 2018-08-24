27.08.2018 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Реформа экзаменов на права: Автошколы «за» или «против»?»
ГИБДД России предложила объединить «город» и «площадку» во время сдачи экзамена на водительские права, чтобы водители выполняли упражнения в реальных условиях. Кроме того, предлагается вести видеонаблюдение на теоретической части экзамена и отменить запрет для учащихся выезжать на автомагистрали. Некоторые объединения автошкол выступили против этих инициатив, критикуя их. Так, в ДОСААФ считают, что эти изменения будут способствовать росту коррупции.
В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о всех плюсах и минусах грядущей реформы, а также ответят на вопросы журналистов.
- Приведёт ли реформа к увеличению коррупции?
- Насколько увеличится стоимость обучения в автошколе, и сколько будут стоить права?
- Кто понесёт ответственность за ДТП во время экзаменов на автомагистралях?
- Как нововведения повлияют на качество подготовки водителей?
Участники пресс-конференции:
- Президент Общенационального союза автопрофессионалов «Гильдия автошкол» России Сергей Лобарев;
- Президент Ассоциации юношеских автомобильных школ России Ольга Никонова;
- Президент Московского регионального союза автошкол Лев Бурыкин;
- Вице-президент Российского автотранспортного союза Валерий Алексеев;
- Руководитель Ассоциация автошкол города Москвы Елена Корнеева;
- Руководитель Ассоциации автошкол Тульской области Валентина Власова;
- Генеральный директор Академии водительского мастерства, автоспортсмен Александр Каминский.
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