Превышенцы: Зачем АСВ забирает деньги у недообманутых вкладчиков?

7.03.2018 состоится пресс-конференция, посвященная жертвам банковской системы.

в пресс-центре информационного агентствасостоится пресс-конференция на тему:Массовые иски Агентства по страхованию вкладов (АСВ) к тем вкладчикам-физлицам, которые в последний момент успели снять свои собственные деньги из обанкротившихся банков, вызвали волну критических публикаций в СМИ и возмущений вкладчиков. В медиа появился даже новый финансовый термин – «превышенцы». Отсутствие доказательств недобросовестности этих вкладчиков ставит вопрос об адекватности требований АСВ о признании снятия собственных денег со своего же счета недействительным. Действия Агентства по страхованию вкладов при молчаливом согласии на это Банка России уже вызвали социальную напряжённость.

В ходе пресс-конференции, её участники «превышенцы» расскажут как не стать жертвой банковской системы и как пострадавшие должны бороться за свои права.