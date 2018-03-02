7.03.2018 состоится пресс-конференция, посвященная жертвам банковской системы.07.03.2018 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Превышенцы: Зачем АСВ забирает деньги у недообманутых вкладчиков?»
Массовые иски Агентства по страхованию вкладов (АСВ) к тем вкладчикам-физлицам, которые в последний момент успели снять свои собственные деньги из обанкротившихся банков, вызвали волну критических публикаций в СМИ и возмущений вкладчиков. В медиа появился даже новый финансовый термин – «превышенцы». Отсутствие доказательств недобросовестности этих вкладчиков ставит вопрос об адекватности требований АСВ о признании снятия собственных денег со своего же счета недействительным. Действия Агентства по страхованию вкладов при молчаливом согласии на это Банка России уже вызвали социальную напряжённость.
В ходе пресс-конференции, её участники «превышенцы» расскажут как не стать жертвой банковской системы и как пострадавшие должны бороться за свои права.
Участники пресс-конференции:
- Глава Союза вкладчиков России Николай Николаев;
- Московский координатор Союза вкладчиков России Павел Томашек;
- Руководитель инициативной группы обманутых вкладчиков «Пробизнесбанка» Нерсес Гигорян;
- Заместитель председателя Экспертно-аналитического совета при Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", финансовый омбудсмен Павел Медведев;
Приглашены:
- Бывший министр экономики России, Председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев;
- Члены СФ РФ, Депутаты ГД РФ и юристы по финансовым и банковским спорам.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 13:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
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