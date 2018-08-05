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Пресс-центр

Пресс-конференция группы Tequilajazzz на поле «НАШЕСТВИЯ»

5 Августа 2018 в 17:51

В пресс-центре НСН Евгений Федоров и музыканты группы ответят на вопросы журналистов.

В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» началась пресс-конференция группы Tequilajazzz, которая в этом году выпустила акустический альбом.

Музыканты поделятся своими впечатлениями от Главного События Года, а также ответят на вопросы журналистов.

Фестиваль «НАШЕСТВИЕ-2018» традиционно проходит в Большом Завидове Тверской области. На Главной сцене, а также сценах «НАШЕ 2.0» и «Высоцкий» выступят более 150 исполнителей. 

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