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Пресс-центр

Пресс-конференция Александра Леонтьева на «НАШЕСТВИИ»

4 Августа 2018 в 17:05
Солист группы «Северный флот» ответит на вопросы журналистов.

В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» началась пресс-конференция солиста группы «Северный флот» Александра Леонтьева.

Музыканты поделятся своими впечатлениями от Главного События Года, а также ответят на вопросы журналистов.

Напомним, что фестиваль «НАШЕСТВИЕ-2018» проходит в Большом Завидове Тверской области с 3 по 5 августа. На Главной сцене, а также сценах «НАШЕ 2.0» и «Высоцкий» выступят более 150 исполнителей. 

Группа «Северный Флот» основанна в 2013 году музыкантами панк-коллектива «Король и Шут» после смерти фронтмена и лидера Михаила Горшенёва. Жанры, в которых работают музыканты – это хард-рок, альтернативный метал и индастриал-метал.


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