Пресс-конференция группы «7Б» и её лидера Ивана Демьяна на «НАШЕСТВИИ»

Пресс-конференция российской рок-группы «7Б» на «НАШЕСТВИИ».













В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» начинается пресс-конференция группы «7Б» и её лидера Ивана Демьяна.Музыканты поделятся своими впечатлениями от Главного События Года, а также ответят на вопросы журналистов.Неоднократные участники фестиваля «Нашествие», авторы саунд-треков к кинофильмам «Займемся любовью», «Спартак и Калашников», «Четыре таксиста и собака», лидеры «Хит-Парада Двух Столиц» на радио «Максимум» и «Чартовой дюжины» на «Нашем Радио» µ— это и есть рок-группа «7Б».Напомним, что фестиваль «НАШЕСТВИЕ-2018» проходит в Большом Завидове Тверской области с 3 по 5 августа. На Главной сцене, а также сценах «НАШЕ 2.0» и «Высоцкий» выступят более 150 исполнителей.