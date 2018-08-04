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Пресс-центр

Пресс-конференция группы «7Б» и её лидера Ивана Демьяна на «НАШЕСТВИИ»

4 Августа 2018 в 14:25
Пресс-конференция российской рок-группы «7Б» на «НАШЕСТВИИ». 

В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» начинается пресс-конференция группы «7Б» и её лидера Ивана Демьяна.
Музыканты поделятся своими впечатлениями от Главного События Года, а также ответят на вопросы журналистов.

Неоднократные участники фестиваля «Нашествие», авторы саунд-треков к кинофильмам  «Займемся любовью», «Спартак и Калашников», «Четыре таксиста и собака», лидеры «Хит-Парада Двух Столиц» на радио «Максимум» и «Чартовой дюжины» на «Нашем Радио» µ— это и есть рок-группа «7Б». 
  
Напомним, что фестиваль «НАШЕСТВИЕ-2018» проходит в Большом Завидове Тверской области с 3 по 5 августа. На Главной сцене, а также сценах «НАШЕ 2.0» и «Высоцкий» выступят более 150 исполнителей.  




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