Правда о фальсификате: Чем кормят наших детей в школах?

12.02.2018 состоится пресс-конференция, посвященная контролю за выявлением фальсификата в школьном и дошкольном питании

в пресс-центре информационного агентствасостоится пресс-конференция на тему:В феврале 2018 года в Калужской области был зафиксирован случай поставки фальсификата в столовые школ и детских садов. В январе, аналогичный случай был зафиксирован в Крыму. В последнее время, при организации питания в дошкольных и других образовательных организациях, медицинских учреждениях и организациях социального обслуживания всё чаще фиксируются факты поставки некачественных или поддельных продуктов. Проблема заключается в том, что главным критерием оценки соответствующих заявок при организации закупок является цена, а не качество продукта. В результате, торги выигрывают либо демпингующие цены посредники, которые в дальнейшем отдают подряд специализированным организациям, вынужденным экономить на сырье, либо низкоквалифицированные участники рынка, не имеющие надлежащего опыта, квалифицированного персонала и оборудования.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут, чем опасен фальсификат, и чем сегодня кормят детей в школах.