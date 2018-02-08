12.02.2018 состоится пресс-конференция, посвященная контролю за выявлением фальсификата в школьном и дошкольном питании12.02.2018 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Правда о фальсификате: Чем кормят наших детей в школах?»
В феврале 2018 года в Калужской области был зафиксирован случай поставки фальсификата в столовые школ и детских садов. В январе, аналогичный случай был зафиксирован в Крыму. В последнее время, при организации питания в дошкольных и других образовательных организациях, медицинских учреждениях и организациях социального обслуживания всё чаще фиксируются факты поставки некачественных или поддельных продуктов. Проблема заключается в том, что главным критерием оценки соответствующих заявок при организации закупок является цена, а не качество продукта. В результате, торги выигрывают либо демпингующие цены посредники, которые в дальнейшем отдают подряд специализированным организациям, вынужденным экономить на сырье, либо низкоквалифицированные участники рынка, не имеющие надлежащего опыта, квалифицированного персонала и оборудования.
В ходе пресс-конференции, её участники расскажут, чем опасен фальсификат, и чем сегодня кормят детей в школах.
Участники пресс-конференции:
- Заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт;
- Исполнительный директор «Ассоциации переработчиков по противодействию фальсификации молочной продукции» Александр Бражко;
- Председатель межрегионального профсоюза работников коллективного и общественного питания Андрей Плышевский;
- Руководитель направления «Оптимальное питание» НИИ питания РАМН Александр Батурин.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 13:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
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