Пятница
22 февраля
USD 65.54
EUR 74.3
Пресс-центр

Правда, которую так долго скрывала Настя Рыбка…

22 Февраля 2019 в 16:33
Правда, которую так долго скрывала Настя Рыбка…
28.02.2019 состоится пресс-конференция Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) и её адвоката

28.02.2019 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция Анастасии Вашукевич и ее адвоката на тему: «Правда, которую так долго скрывала Настя Рыбка…»

18 января в столичном аэропорту Шереметьево были задержаны Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов, более известные как Настя Рыбка и Алекс Лесли. Ранее они были депортированы из Таиланда, где провели 9 месяцев в СИЗО по обвинению в организации нелегальных секс-тренингов в Паттайе. В России же их подозревают в вовлечении в занятие проституцией. Дело было возбуждено после обращения двух девушек, одной из которых была Александра Давыдова (Саша Травка), которая вместе с Рыбкой и Лесли участвовала в организации секс-тренингов. 

  • Россия или Белоруссия: Какое будущее выберет себе Настя Рыбка?
  • Кто станет следующей «целью» скандальной соблазнительницы?
  • Партнёры, друзья, любовники: Что объединяет Анастасию Вашукевич с секс-гуру Алексом Лесли?
  • Выборы в США: Компромат на Трампа – правда или фейк?
  • Тайный защитник: Кто вытащил Рыбку из тюрьмы в Паттайе и России?

 В ходе пресс-конференции Настя Рыбка расскажет о своей новой книге, а также впервые презентует песню.

 Участники пресс- конференции:
- Охотница на миллионеров, модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка);
- Адвокат Насти Рыбки Дмитрий Зацаринский.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 14:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (495) 925 04 49
8 (916) 107 77 34
8 (915) 023 10 49

Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. При использовании видеотрансляции обязательна ссылка на пресс-центр ИА «НСН».

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.