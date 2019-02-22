28.02.2019 состоится пресс-конференция Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) и её адвоката

28.02.2019 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция Анастасии Вашукевич и ее адвоката на тему: «Правда, которую так долго скрывала Настя Рыбка…»

18 января в столичном аэропорту Шереметьево были задержаны Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов, более известные как Настя Рыбка и Алекс Лесли. Ранее они были депортированы из Таиланда, где провели 9 месяцев в СИЗО по обвинению в организации нелегальных секс-тренингов в Паттайе. В России же их подозревают в вовлечении в занятие проституцией. Дело было возбуждено после обращения двух девушек, одной из которых была Александра Давыдова (Саша Травка), которая вместе с Рыбкой и Лесли участвовала в организации секс-тренингов.

Россия или Белоруссия: Какое будущее выберет себе Настя Рыбка?

Кто станет следующей «целью» скандальной соблазнительницы?

Партнёры, друзья, любовники: Что объединяет Анастасию Вашукевич с секс-гуру Алексом Лесли?

Выборы в США: Компромат на Трампа – правда или фейк?

Тайный защитник: Кто вытащил Рыбку из тюрьмы в Паттайе и России?

Участники пресс- конференции:

- Охотница на миллионеров, модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка);

- Адвокат Насти Рыбки Дмитрий Зацаринский.



В ходе пресс-конференции Настя Рыбка расскажет о своей новой книге, а также впервые презентует песню.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

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