Подробности о премии «Чартова дюжина 2018»

1.02.2018 состоится пресс-конференция, посвящённая XI ежегодной национальной музыкальной премии «Чартова Дюжина 2018»1 февраля в здании крупнейшего российского IT-холдинга Mail.Ru Group пройдёт пресс-конференция, посвящённая XI ежегодной национальной музыкальной премии «Чартова Дюжина 2018». В мероприятии примут участие организаторы премии, представители «НАШЕго Радио» и генерального информационного партнера социальной сети Одноклассники, а также известные российские музыканты: основатель группы «План Ломоносова» и актер Александр Ильин и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. Организаторы и участники «Чартовой Дюжины 2018» раскроют самые главные секреты предстоящей церемонии.
На пресс-конференции выступят:
• Александр Ильин – основатель группы «План Ломоносова», актёр («Интерны»)
• Вадим Самойлов – лидер группы «Агата Кристи»
• Никита Высоцкий – гость премии, актёр, сын Владимира Высоцкого
• Антон Холендро и Владимир Соловьев – организаторы премии «Чартова Дюжина 2018»
• Дмитрий Малаховский – режиссёр премии «Чартова Дюжина 2018»
• Анастасия Рогожникова – программный директор радиостанции НАШЕ Радио
• Александр Володин – директор по стратегическому партнерству социальной сети Одноклассники
На пресс-конференции организаторы расскажут об особенных элементах шоу, будет заявлена ковровая дорожка, а также представлены опции, доступные посетителям премии.
Кроме того, будет представлена последняя тройка номинантов премии – в специальной номинации от социальной сети Одноклассники. Представитель соцсети назовет трех самых популярных рок-музыкантов по количеству прослушиваний треков, которые и войдут в число номинантов.
Также все присутствующие узнают, почему лейтмотивом премии стал девиз #МЕЖДУПРОШЛЫМИБУДУЩИМ, и как это будет обыграно на церемонии. Помимо этого, организаторы раскроют главную интригу и назовут имена ведущих премии (напоминаем, что ранее был заявлен только виртуальный ведущий – «говорящая голова») и последнего участника «Чартовой Дюжины 2018».
Особое внимание будет уделено новости о том, что впервые за 11-летнюю историю премии изменится дизайн награды, макет которой будет презентован присутствующим гостям.
Пресс-конференция состоится в здании Mail.Ru Group по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект 39, стр. 79. Мероприятие пройдет в формате фуршета до и после выступления спикеров.
Сбор прессы в 14:00, начало пресс-конференции в 15:00.
Аккредитация журналистов осуществляется по почте: otsurikov@nashe.ru и по телефону +7 916 107 7734 (Цуриков Олег)
Подача заявок не позднее 31.01.2018 г.
Справка по мероприятию:
15 февраля 2018 года на арене «ВТБ Ледовый дворец» все любители отечественной рок-музыки соберутся на главном музыкальном событии этой зимы. Слоган премии – #МЕЖДУПРОШЛЫМИБУДУЩИМ, а это значит, что «Чартова Дюжина 2018» предложит своим слушателям совершить настоящее путешествие сквозь время и пространство. В постановочном шоу будет восстановлена пятидесятилетняя история отечественного рока: от зарождавшегося движения 70-х – до новых хитов молодых исполнителей. В этом году официальным партнёром премии стал Тинькофф Банк.
В этот день зрители увидят выступления групп 25/17, «БИ-2», «Машина Времени», «ДДТ», «Animal ДжаZ», «LOUNA», «BrainStorm», «СерьГа», Вадима Самойлова, голограмму Владимира Высоцкого и оркестр «Глобалис», «КняZz», Найка Борзова и «7Б».
Премия «Чартова Дюжина» учреждена в 2008 году. До 2011 года она вручалась на фестивале по итогам зрительского голосования из троек номинантов, отобранных жюри. Всего премии вручаются в 8 основных и 5 специальных номинациях. За время существования «Чартовой Дюжины» победителями народного голосования становились самые заметные и значимые музыканты страны. Церемония награждения неизменно собирала аншлаги на самых вместительных площадках Москвы – в «Крокус Холле» и «Олимпийском».
Справка:
«Наше радио» – одна из ведущих российских радиостанций, входит в состав «Мультимедиа Холдинга», аудитория которого составляет 3 млн слушателей в день. Основу музыкального плейлиста радиостанции составляют такие легендарные группы, как «Агата Кристи», «ДДТ», «Алиса», Земфира, «Сплин», «Машина Времени», «Король и Шут», «БИ-2» и многие другие. Более 10 лет «Наше Радио» является организатором крупнейшего на постсоветском пространстве фестиваля «Нашествие».