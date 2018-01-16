Подготовка к празднику Крещение. Насколько безопасно традиционное купание в проруби?

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17.01.2017 состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к празднику Крещение Господне

в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему:В ночь с 18 на 19 января Христиане будут отмечать праздник Крещение Господне. Традиционно, в эту ночь верующие окунаются в специально подготовленные церковью купели-проруби, полностью погружаясь в ледяную воду.Подготовка к празднику начинается заранее и требует серьёзного подхода. Начиная с проверки дорог, по которым верующие будут добираться к купелям, и заканчивая непосредственной проверкой самих купелей на безопасность спуска и чистоту воды. В одной только Москве уже подготовлено более 70 купелей в 56 местах.



Участники пресс-конференции расскажут, как идёт подготовка к празднику, какие меры предосторожности следует соблюдать купающимся, и ответят на вопросы журналистов.