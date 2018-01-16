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17.01.2017 состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к празднику Крещение Господне17.01.2018 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Подготовка к празднику Крещение. Насколько безопасно традиционное купание в проруби?»
В ночь с 18 на 19 января Христиане будут отмечать праздник Крещение Господне. Традиционно, в эту ночь верующие окунаются в специально подготовленные церковью купели-проруби, полностью погружаясь в ледяную воду.
Подготовка к празднику начинается заранее и требует серьёзного подхода. Начиная с проверки дорог, по которым верующие будут добираться к купелям, и заканчивая непосредственной проверкой самих купелей на безопасность спуска и чистоту воды. В одной только Москве уже подготовлено более 70 купелей в 56 местах.
Участники пресс-конференции расскажут, как идёт подготовка к празднику, какие меры предосторожности следует соблюдать купающимся, и ответят на вопросы журналистов.
- Кто и как подготавливает купели и проруби к празднику Крещения?
- Чем полезно или, наоборот, вредно купание зимой в проруби?
- Как быть верующим, которые не могут самостоятельно добраться до купелей или окунуться?
- Какие противопоказания имеются для желающих окунуться в крещенскую прорубь?
Участники пресс-конференции:
- Председатель комиссии Мосгордумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Антон Палеев;
- Врач скорой помощи Михаил Коневский;
- Иеромонах Дмитрий Першин.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 14:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
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