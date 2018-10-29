31.10.18 состоится пресс-конференция, посвященная обсуждению инициативы США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности31.10.2018 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Новая гонка вооружений: Кто готовится к ядерной войне, США или Россия?»
Президент США – Дональд Трамп заявил о намерении Америки в одностороннем порядке выйти из одного из ключевых договоров в области разоружения. Такой разрыв договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) станет шагом к подрыву системы ядерного сдерживания, отмечают эксперты. Экс-президент СССР Михаил Горбачёв, подписавший этот договор более 30 лет назад, назвал намерение США объявлением новой гонки вооружения. Американский президент также уточнил, что если Россия и Китай скажут: «давайте все будем умными и никто не будет разрабатывать это оружие», то изменит своё решение.
• Как Россия ответит на выход США из ДРСМД?
• Как мировые государства отреагируют на наращивание ракетного вооружения Америкой?
• Как односторонний разрыв договора из области разоружения скажется на мировой ядерной угрозе?
• Кто на сегодняшний день является лидером в области ракетного вооружения?
• Как Россия может сдержать развитие ракетного потенциала США?
Участники пресс-конференции:
- Первый заместитель председателя комитета СФ РФ по международным делам Владимир Джабаров;
- Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич;
- Генерал-лейтенант, заместитель Главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ в 2003 - 2007 гг. Айтеч Бижев;
- Эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 14:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
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