8.02.2019 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Новая финансовая стратегия России: Какое место достанется бизнесу в экономике страны?»
6 февраля 2019 года Президент России Владимир Путин, обсуждая в рамках форума «Деловая Россия» финансовую стратегию государства и актуальные для предпринимательства вопросы, предложил целый ряд решений назревших проблем в экономике и финансовой сфере. В первую очередь обсуждалось продление еще на год амнистии капитала, которая позволит предпринимателям, зарегистрировавшимся в специальных административных районах вернуть выведенные ранее денежные средства в Россию, а свои компании - под российскую юрисдикцию. Кроме того Путин назвал «ограничителем экономического роста» и «квазиналогом» комиссию банков, взимаемую с продавцов за безналичные расчёты. Кроме того в рамках мероприятия Президент выделил в приоритеты развитие конкуренции на внутреннем рынке и привлечение инвестиций от отечественных и иностранных инвесторов.
В ходе пресс-конференции, её участники обсудят идеи меняющейся финансовой стратегии России, а также расскажут, что ждёт российский бизнес и как это повлияет на качество жизни людей.
Участники пресс-конференции:
- Генеральный директор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, Общественный омбудсмен Российской Федерации по защите прав малого и среднего предпринимательства Виктор Ермаков;
- Финансовый омбудсмен Павел Медведев;
- Экономист, советник по макроэкономике гендиректора брокерского дома «Открытие-брокер» Сергей Хестанов.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 14:00
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