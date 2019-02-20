22.02.2019 состоится пресс-конференция, посвящённая новым мерам по выходу из демографического кризиса в России

22.02.2019 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Новая демографическая политика: Как спасти Россию от вымирания?»

По данным Росстата, впервые за десятилетие численность населения России продемонстрировала отрицательную динамику роста. За 2018 год количество россиян сократилось более чем на 93 тысячи человек. Миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения всего на 57%. Уровень рождаемости упал на 2,5%, а количество умерших превысило число родившихся почти на 14%. Решение этих и других социальных и демографических проблем предложил президент России Владимир Путин в своём обращении к Федеральному собранию. Так, будет значительно увеличена численность семей получающих социальные выплаты, а многодетные семьи получат дополнительные налоговые льготы. Кроме того, от налогов будут частично освобождены земельные участки многодетных семей, а семейная ипотека станет значительно доступнее – 6% на весь период погашения кредита.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут как предложенные президентом меры помогут России выйти из демографического кризиса, а также предложат свои варианты решения этой проблемы.

Участники пресс-конференции:

- Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов;

- Глава Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров;

- Профессор Академии труда и социальных отношений, д.э.н. Андрей Гудков.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00



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