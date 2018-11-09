12.11.2018 состоится пресс-конференция, посвященная обсуждению инициативы о внесении в реестр запрещённой информации чайлдфри и чайлдхейт-сообществ12.11.2018 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: "Ненависть к детям: Когда в России заблокируют чайлдфри и чайлдхейт-сообщества?"
7 ноября Общероссийское общественное движение «За жизнь!» обратилось к президенту России Владимиру Путину с инициативой о внесении в реестр запрещённой информации прививающие ненависть к материнству и детству материалы, а распространяющие их сообщества в соцсетях штрафовать и блокировать. При первом нарушении, администрация подобных сообществ будет получать предупреждение, при повторном – на неё будет наложен штраф, в размере не меньше тысячи рублей за каждую тысячу подписчиков, и уже после третьего повтора сообщество будет заблокировано. Администраторы чайлдфри-сообществ относятся к данной инициативе весьма скептически, напоминая, что подобных инициатив было не мало. Кроме того, некоторые эксперты утверждают, что подобные запреты могут расцениваться как вторжение в личное пространство чайлдфри-активистов. По мнению авторов инициативы большинство групп чайлдфри на самом деле являются группами чайлдхейтеров (детоненавистников), а потому нуждаются в закрытии.
· Каково влияние чайлдфри-сообществ на демографию в России?
· Являются ли чайлдфри-сообщества пропагандой ненависти к материнству и детству?
· В чем отличие между идеологией чайлдфри и чайлдхейт?
· Каким должно быть наказание за распространение в сети чайлдхейт-идеологии ?
· Как будут вычисляться администраторы подобных сообществ, сохраняющие анонимность?
· Как, в рамках реализации обсуждаемой инициативы, не нарушить права чайлдфри-активистов?
Участники пресс-конференции:
- Автор инициативы, координатор общественного движения «За жизнь!» Сергей Чесноков;
- Исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина;
- Правозащитница, основатель Startup Women, общественный деятель Алёна Попова;
- руководитель центра планирования семьи и репродукции, к.м.н. Евгения Балашова.
Приглашены:
- Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, Председатель временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества Людмила Бокова;
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 13:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
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