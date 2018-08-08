«Наши в городе» - грандиозный концерт на Васильевском спуске

Открыта аккредитация на концерт «НАШИ в городе», который пройдет 11 августа 2018 года

Уважаемые коллеги, открыта аккредитация на беспрецедентный концерт, который пройдетгода на уникальной площадке у стен Кремля – на Васильевском спуске.Мероприятие приурочено к 20-летию радиостанции «НАШЕ Радио». Отмечать юбилей вместе с «НАШим» будут легендарные артисты радиостанции, на чьих песнях выросло не одно поколение, и молодые группы, олицетворяющие развитие музыкальной индустрии России.Мощный звук и идеальный саундтрек от парка Зарядья до Красной площади в этот праздничный день обеспечат более 10 легендарных коллективов, среди которых «25/17», «LOUNA», Вадим Самойлов, «Нейромонах Феофан», «Пикник», «Слот», «СерьГа» и другие.Кстати, гости «НАШЕСТВИЯ» 2018 получат пригласительные в эксклюзивную FAN-зону концерта «Наши в городе».Контакты для аккредитации и дополнительной информации:Для аккредитации нужны:1. ФИО съёмочной группы2. Паспортные данные3. Данные на видео- и фототехнику4. Контактный номер телефонаПодача заявок не позднее 10.08.2018 г.