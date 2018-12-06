Началась пресс-конференция, посвященная обстоятельствам гибели каскадера фильма «Ильинский рубеж»

В ходе пресс-конференции родители погибшего каскадёра и адвокаты, представляющие их интересы, расскажут свою версию случившейся трагедии и объяснят претензии по факту поданного иска в суд. Также в пресс-конференции примет участие свидетель данной трагедии, который лично участвовал в съемке фильма.

22 октября на съёмочной площадке исторического фильма о Великой Отечественной войне «Ильинский рубеж» во время выполнения сложного трюка погиб 31-летний каскадёр Олег Шилкин. Мужчину раздавил танк, водитель которого не успел затормозить на нужной отметке. Генеральным продюсером фильма выступил Игорь Угольников, режиссёром – Вадим Шмелёв, в главных ролях снялись такие актёры как Сергей Безруков и Евгений Дятлов. Сообщается, что именно Угольников потребовал, чтобы все было максимально приближено к реальности, поэтому в съемках использовались настоящие танки. На данный момент, съёмки фильма завершены, по факту гибели каскадера было возбуждено уголовное дело, однако установить виновных следствию пока не удалось. Родители погибшего каскадёра устали ждать подвижек в расследовании гибели своего ребенка и решили выступить со своей версией случившегося.

Участники пресс-конференции:

- Родители погибшего каскадера Олега Шилкина - Ольга и Михаил Шилкины;

- Свидетель трагедии, личность которого, в целях конфиденциальности не раскрывается до пресс-конференции;

- Адвокат родителей погибшего Олега Шилкина Андрей Мишонов;

- Юрист, представляющий интересны родителей погибшего Олега Шилкина Екатерина Гордон.

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm