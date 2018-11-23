ФОТО: РИА Новости
26.11.2018 состоится пресс-конференция, посвященная экологическим итогам года 201826.11.2018 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Мусорный кризис в России: Экологические итоги года»
Число экологических проблем в России из года в год неминуемо растёт. Только в Подмосковье в этом году разразилось сразу два «мусорных» скандала, связанных со свалками: 21 марта произошёл выброс свалочного газа на мусорном полигоне «Ядрово», а в ночь на 22 мая произошли выбросы сероводорода в районе свалки «Кучино». Однако в некоторых регионах страны борьба с мусором ведется более успешно: в Иркутской области прокуратура отчиталась о закрытии более 10 тысяч несанкционированных свалок мусора. 2018 год также запомнился созданием под эгидой Минприроды единой государственной компании для работы по обращению с отходами. Однако жалобы на несанкционированные свалки до сих пор продолжают поступать от жителей Подмосковья, Ленинградской, Челябинской областей. Кроме того, в Минпромторге подсчитали, что создание в России современной отрасли переработки мусора потребует инвестиций на уровне 5 трлн руб.
В ходе пресс-конференции, её участники представят статистику по экологическим нарушениям за 2018 год и подведут его итоги, а также расскажут и необходимых для улучшения ситуации мерах.
Участники пресс-конференции:
- Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов;
- Координатор Центра Общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов;
- Исполнительный директор Национального центра экологической и эпидемиологической безопасности, руководитель исследований по проекту «Экология России», Заместитель председателя Комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии Владислав Жуков.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 14:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (495) 925 04 49
8 (916) 107 77 34
8 (915) 023 10 49
Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. При использовании видеотрансляции обязательна ссылка на пресс-центр ИА «НСН».