Мусорный кризис в России: Экологические итоги года

ФОТО: РИА Новости

26.11.2018 состоится пресс-конференция, посвященная экологическим итогам года 2018

в пресс-центре информационного агентствасостоится пресс-конференция на тему:Число экологических проблем в России из года в год неминуемо растёт. Только в Подмосковье в этом году разразилось сразу два «мусорных» скандала, связанных со свалками: 21 марта произошёл выброс свалочного газа на мусорном полигоне «Ядрово», а в ночь на 22 мая произошли выбросы сероводорода в районе свалки «Кучино». Однако в некоторых регионах страны борьба с мусором ведется более успешно: в Иркутской области прокуратура отчиталась о закрытии более 10 тысяч несанкционированных свалок мусора. 2018 год также запомнился созданием под эгидой Минприроды единой государственной компании для работы по обращению с отходами. Однако жалобы на несанкционированные свалки до сих пор продолжают поступать от жителей Подмосковья, Ленинградской, Челябинской областей. Кроме того, в Минпромторге подсчитали, что создание в России современной отрасли переработки мусора потребует инвестиций на уровне 5 трлн руб.

В ходе пресс-конференции, её участники представят статистику по экологическим нарушениям за 2018 год и подведут его итоги, а также расскажут и необходимых для улучшения ситуации мерах.