Фото : Public Health England

19.03.2019 состоится пресс-конференция, посвящённая инициативе приравнивания вейпов и Iqos к сигаретам

19.03.2019 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Минздрав объявил войну Iqos и Glo: Как остановить новую эпидемию никотиновой зависимости?»

В новой концепции Минздрава России по противодействию потреблению табака на период 2019–2035 гг. был определён термин «Электронное средство доставки никотина», под который подпадают популярные сегодня систем нагревания табака Iqos и Glo, и принято решение приравнять подобные устройства к обычным сигаретам. Эти меры согласуются с намерением ВОЗ предотвращать увлечение населения новыми видами табачных изделий. В Минздраве опасаются очередной эпидемии никотиновой зависимости из-за вейпов и систем нагревания табака, которая, по мнению экспертов, может уничтожить достижения многолетней борьбы с курением. Антитабачная концепция предусматривает ужесточение требований к упаковке изделий, информирование потребителей о вреде табака, рост стоимости табачных изделий, а также меры поддержки отказывающихся от их продажи предпринимателей и многое другое.



В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о перспективах предложенной Минздравом концепции, а также подтвердят или опровергнут слухи о безопасности электронных сигарет.

Участники пресс-конференции:

- Член комитета ГД по охране здоровья Николай Герасименко;

- Председатель правления региональной общественной организации «Совет по общественному здоровью и проблемам демографии» Дарья Халтурина;

- Руководитель программ общественного здоровья Международной конфедерации обществ потребителей Марина Чернова;

- Председатель исполнительного комитета МОД «Движение против рака», член Общественного совета при Минздраве России Николай Дронов;

Приглашены:

- Председатель Московского общества защиты потребителей Надежда Головкова.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:00



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