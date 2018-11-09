13.11.2018 состоится пресс-конференция депутата Саратовской областной думы Николай Бондаренко13.11.2018 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Министерская диета или Как саратовский депутат съел потребительскую корзину»
Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко после спора с экс-министром труда области Натальей Соколовой, уже почти месяц пытается прожить на 3,5 тысячи рублей. Бондаренко начал эксперимент 24 октября и с тех пор питается яичницей, супом на куриных костях, тушёными овощами, карамельками и яблоками. Депутат предпринимал тщетные попытки разнообразить рацион, но строгие финансовые ограничения не позволили ему этого сделать. Диетологи уже предрекли Николаю Бондаренко серьёзные проблемы с иммуносистемой, так как подобная диета может способствовать обострению любых хронических заболеваний и, даже, появлению новых.
Николай Бондаренко, в пресс-центре НСН, готов подвести промежуточные итоги своего эксперимента и показаться врачу в ходе пресс-конференции.
Участники пресс-конференции:
- Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко;
- Врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 11:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (495) 925 04 49
8 (916) 107 77 34
8 (915) 023 10 49
Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. При использовании видеотрансляции обязательна ссылка на пресс-центр ИА «НСН».