Министерская диета или Как саратовский депутат съел потребительскую корзину

13.11.2018 состоится пресс-конференция депутата Саратовской областной думы Николай Бондаренко

в пресс-центре информационного агентствасостоится пресс-конференция на тему:Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко после спора с экс-министром труда области Натальей Соколовой, уже почти месяц пытается прожить на 3,5 тысячи рублей. Бондаренко начал эксперимент 24 октября и с тех пор питается яичницей, супом на куриных костях, тушёными овощами, карамельками и яблоками. Депутат предпринимал тщетные попытки разнообразить рацион, но строгие финансовые ограничения не позволили ему этого сделать. Диетологи уже предрекли Николаю Бондаренко серьёзные проблемы с иммуносистемой, так как подобная диета может способствовать обострению любых хронических заболеваний и, даже, появлению новых.

Николай Бондаренко, в пресс-центре НСН, готов подвести промежуточные итоги своего эксперимента и показаться врачу в ходе пресс-конференции.