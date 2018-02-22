Место встречи изменить нельзя 2: подробности продолжения от создателей

27.02.2018 состоится пресс-конференция, посвященная презентации арт-проекта «Митьковская встреча эры милосердия»

в пресс-центре информационного агентствасостоится пресс-конференция на тему:В год восьмидесятилетия Владимира Высоцкого творческое объединение «Митьки» приступает к созданию арт-проекта «Митьковская встреча эры милосердия». Этот игровой фильм станет митьковской пародией на книгу Аркадия и Георгия Вайнеров «Эра милосердия» и фильм "Место встречи изменить нельзя". Режиссером картины станет художник Дмитрий Шагин. Главные роли исполнят певица Женя Любич, рок-музыкант Вячеслав Бутусов, актриса Наталия Фиссон, актер и режиссер Александр Баширов.

В ходе пресс-конференции, участники расскажут, как проходит работа над картиной, и продемонстрируют фото и видео материалы съемочного процесса.

Участники пресс-конференции: