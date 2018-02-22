27.02.2018 состоится пресс-конференция, посвященная презентации арт-проекта «Митьковская встреча эры милосердия»27.02.2018 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Место встречи изменить нельзя 2: подробности продолжения от создателей»
В год восьмидесятилетия Владимира Высоцкого творческое объединение «Митьки» приступает к созданию арт-проекта «Митьковская встреча эры милосердия». Этот игровой фильм станет митьковской пародией на книгу Аркадия и Георгия Вайнеров «Эра милосердия» и фильм "Место встречи изменить нельзя". Режиссером картины станет художник Дмитрий Шагин. Главные роли исполнят певица Женя Любич, рок-музыкант Вячеслав Бутусов, актриса Наталия Фиссон, актер и режиссер Александр Баширов.
В ходе пресс-конференции, участники расскажут, как проходит работа над картиной, и продемонстрируют фото и видео материалы съемочного процесса.Участники пресс-конференции:
- Лидер арт-группы «Митьки», режиссёр фильма Дмитрий Шагин;
- Актёр, исполнитель нескольких ролей в фильме Игорь Сладкевич.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 15:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
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