21.11.2018 состоится пресс-конференция, посвящённая катастрофе разворачивающейся на российском топливном рынке

21.11.2018 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Катастрофа на топливном рынке: Что ждёт россиян после «разморозки» цен в 2019 году?»

Более 60% всех АЗС России оказались на грани разорения. К такому выводу пришёл независимый топливный союз, называя сложившуюся на топливном рынке ситуацию самой настоящей катастрофой. Менее, чем за два месяца, биржевые и оптовые цены на горючее возросли более, чем на 20%, что в условиях «заморозки» розничных цен, инициированной Правительством РФ, привело к колоссальным убыткам независимой розницы. Кроме того, власти приняли решение о фиксации маржи между мелкооптовыми и розничными ценами на уровне не более 4%, что ещё больше осложняет ситуацию для независимых АЗС. А в связи с тем, что с 1 января 2019 года будут увеличены акцизы на топливо, эксперты предрекают крах внутреннего рынка топлива.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о предстоящей в 2019 году динамике цен на бензин и дизель, а также предложат меры для вывода топливного рынка из кризиса.

Участники пресс-конференции:

- Президент Независимого топливного союза Павел Баженов;

- Глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов;

- генеральный директор ООО «Паркойл» Александр Цуканов;

- Совладелец сети АЗС «GP Vympel» Екатерина Савкина;

- Директор и совладелец сети АЗС «Олви» Олег Бузин.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00



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