20.07.2018 состоится пресс-конференция, посвящённая предотвращению эпидемии ВИЧ в России

20.07.2018 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Как остановить эпидемию ВИЧ в России?»

По данным Роспотребнадзора, за 2017 год в России от последствий ВИЧ-инфекции умерло более 276 тысяч человек. Ещё около миллиона продолжают жить с этим диагнозом. Кроме того, накануне был опубликован рейтинг, согласно которому регионами с самой высокой распространённостью ВИЧ стали Свердловская, Иркутская и Кемеровская области. Наибольшее число носителей было выявлено среди мужчин в возрасте 35-39 лет. Кроме того, согласно докладу объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу, ежегодное число ВИЧ-инфицирования в Восточной Европе выросло вдвое.

Участники пресс-конференции, расскажут о причинах распространения эпидемии, а также о способах борьбы с ней.

Участники пресс-конференции:

- Член комитета Совета Федерации по социальной политике Валентина Зганич;

- Руководитель научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский;

- Председатель Регионального благотворительного общественного фонда борьбы со СПИДом Игорь Пчелин;

- Генеральный директор медицинского центра «Специальный» Всеволод Храмцов.



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