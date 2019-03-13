14.03.2019 состоится пресс-конференция, посвящённая законопроекту о новых ипотечных льготах

14.03.2019 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Ипотечные каникулы»: За людей или Против банков?»

20 февраля в послании Федеральному собранию Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Банку России внести в законодательство изменения об «ипотечных каникулах». В 2018 году банки выдали 1,5 млн ипотечных кредитов на сумму 3 трлн рублей, что стало рекордом с 2006 года. При этом общий объем задолженности по ипотеке на конец года превысил 6 трлн рублей. Самыми частыми причинами, по которым люди перестают выплачивать кредиты, стали потеря работы и заболевания. «Ипотечные каникулы» дадут заемщику гарантию, что если он лишится работы или заболеет, у него будет период безопасности до 6 месяцев.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о перспективах законопроекта об «ипотечных каникулах», а также о том, чего будет стоить банкам введение новых льгот.

Участники пресс-конференции:

- Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлёв;

- Начальник управления регулирования Службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Алексей Чирков;

- Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева;

- Ведущий научный сотрудник департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового Университета при Правительстве РФ Андрей Языков.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00



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