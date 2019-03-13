Среда
13 марта
USD 65.77
EUR 74.07
Пресс-центр

«Ипотечные каникулы»: За людей или Против банков?

13 Марта 2019 в 12:53
«Ипотечные каникулы»: За людей или Против банков?
14.03.2019 состоится пресс-конференция, посвящённая законопроекту о новых ипотечных льготах

14.03.2019 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Ипотечные каникулы»: За людей или Против банков?»

20 февраля в послании Федеральному собранию Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Банку России внести в законодательство изменения об «ипотечных каникулах». В 2018 году банки выдали 1,5 млн ипотечных кредитов на сумму 3 трлн рублей, что стало рекордом с 2006 года. При этом общий объем задолженности по ипотеке на конец года превысил 6 трлн рублей. Самыми частыми причинами, по которым люди перестают выплачивать кредиты, стали потеря работы и заболевания. «Ипотечные каникулы» дадут заемщику гарантию, что если он лишится работы или заболеет, у него будет период безопасности до 6 месяцев.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о перспективах законопроекта об «ипотечных каникулах», а также о том, чего будет стоить банкам введение новых льгот. 

Участники пресс-конференции:
- Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлёв;
- Начальник управления регулирования Службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Алексей Чирков;
- Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева;
- Ведущий научный сотрудник департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового Университета при Правительстве РФ Андрей Языков.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 12:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (495) 925 04 49
8 (916) 107 77 34
8 (915) 023 10 49

Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. При использовании видеотрансляции обязательна ссылка на пресс-центр ИА «НСН».

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.