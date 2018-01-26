30.01.2018 состоится пресс-конференция, посвященная готовности гостиничного фонда к ЧМ 201830.01.2018 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Гостиничный фонд ЧМ-2018: Куда поселят болельщиков?»
Завышение цен на гостиничные номера в российских городах, где будут проходить игры Чемпионата мира по футболу в 2018 г., бьёт все рекорды. По некоторым позициям рост цен составляет 4000% от рыночной стоимости гостиничного фонда.
В ходе подготовки к предстоящему Чемпионату мира по футболу, Совет Федерации создал Временную комиссию для инспектирования городов-участников на предмет готовности к масштабному спортивному мероприятию. Началась проверка готовности гостиничного фонда к Чемпионату мира в России.
• Куда и как расселяют болельщиков и гостей ЧМ 2018?
• Какое количество номерного фонда готовы предоставить организаторы, и какое количество необходимо для многочисленных гостей?
• Какая доля номерного фонда уже забронирована?
• Что такое «Город болельщиков», и каким образом там будут размещаться люди?
Участники пресс-конференции:
• Председатель комитета Совета Федерации РФ по регламенту и организации парламентской деятельности, Председатель Временной комиссии СФ по подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 Андрей Кутепов;
• Генеральный директор туристической компании «Стартревед» Анна Гладштейн.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 12:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
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