Год безнаказанности: К чему привела декриминализация домашнего насилия?

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2.11.2018 состоится пресс-конференция, посвященная статистике домашнего насилия за текущий год

в пресс-центре информационного агентствасостоится пресс-конференция на тему:Международная организация Human Rights Watch, занимающаяся расследованием и документированием нарушений прав человека, опубликовала доклад «Я могу тебя убить, и никто меня не остановит», раскрывающий проблему домашнего насилия в России. В документе говорится об исключительно негативных последствиях декриминализации семейных побоев. Кроме того, по актуальным данным опросов Росстата, от домашнего насилия в России за год страдают около 16 миллионов женщин, и лишь 10 % из них обращаются за помощью в правоохранительные органы. По данным верховного суда, с момента декриминализации побоев, административное наказание понесло чуть больше 100 тысяч человек, большинство из которых были лишь оштрафованы, при этом сумму штрафа они, скорее всего, выплачивали из семейного бюджета.

Участники пресс-конференции предоставят актуальную статистику по фактам домашнего насилия за период текущего года, расскажут как не стать жертвой подобных происшествий, а также предложат необходимые для решения проблемы меры.