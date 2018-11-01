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2.11.2018 состоится пресс-конференция, посвященная статистике домашнего насилия за текущий год2.11.2018 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Год безнаказанности: К чему привела декриминализация домашнего насилия?»
Международная организация Human Rights Watch, занимающаяся расследованием и документированием нарушений прав человека, опубликовала доклад «Я могу тебя убить, и никто меня не остановит», раскрывающий проблему домашнего насилия в России. В документе говорится об исключительно негативных последствиях декриминализации семейных побоев. Кроме того, по актуальным данным опросов Росстата, от домашнего насилия в России за год страдают около 16 миллионов женщин, и лишь 10 % из них обращаются за помощью в правоохранительные органы. По данным верховного суда, с момента декриминализации побоев, административное наказание понесло чуть больше 100 тысяч человек, большинство из которых были лишь оштрафованы, при этом сумму штрафа они, скорее всего, выплачивали из семейного бюджета.
Участники пресс-конференции предоставят актуальную статистику по фактам домашнего насилия за период текущего года, расскажут как не стать жертвой подобных происшествий, а также предложат необходимые для решения проблемы меры.
Участники пресс-конференции:
- Директор Центра "Насилию.нет" Анна Ривина;
- Директор Национального центра по предотвращению насилия «АННА» Марина Писклакова-Паркер;
- Соавтор закона о профилактике семейно-бытового насилия, юрист Алёна Попова;
- Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 14:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
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