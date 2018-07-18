ГЛАВНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ ГОДА – «НАШЕСТВИЕ-2018»

18.07.2018 состоится пресс-конференция, посвященная фестивалю «НАШЕСТВИЕ-2018»

на многофункциональной площадкепройдёт пресс-конференция, посвящённая фестивалюВпервые пресс-конференция фестиваля пройдет в формате мультимедийной презентации, во время которой можно будет увидеть уникальную ретроспективу «НАШЕСТВИЯ» - фестиваля с самой долгой историей в стране. На мероприятии расскажут, как благодаря «Нашествию» Россия получила право проведения Чемпионата мира по футболу. Будут раскрыты главные секреты «НАШЕСТВИЯ-2018»: продюсеры и артисты подробно расскажут о музыкальном наполнении фестиваля, о важных инфраструктурных новшествах и фишках фестиваля.После официальной части пресс-конференции начнётся зажигательный концерт. Всех гостей и представителей средств массовой информации ожидает торжественный фуршет и подарки от «НАШЕго Радио»!– генеральный директор «Мультимедиа Холдинга»– программный директор радиостанции «НАШЕ Радио»– заместитель генерального директора, главный продюсер фестиваля «НАШЕСТВИЕ 2018»– креативный директор радиостанции «НАШЕ Радио», ведущий утреннего шоу «Подъёмники»• Представитель администрации Тверской области– Директор PR-службы «Тинькофф Банк»• рок-группа• рок-группаМесто проведения:Адрес:Тайминг:16:00 - сбор гостей. Welcome фуршет17:00 – начало пресс-конференции18:00-18:30 – пресс-подходы. Фуршет18:30 -20:00 – концертная программа: рок-группы «Слот» и «Нервы»