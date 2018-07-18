ГЛАВНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ ГОДА – «НАШЕСТВИЕ-2018»

18.07.2018 состоится пресс-конференция, посвященная фестивалю «НАШЕСТВИЕ-2018»18 июля 2018 года в 16:00 на многофункциональной площадке «Yota Arena» пройдёт пресс-конференция, посвящённая фестивалю «НАШЕСТВИЕ-2018»
Впервые пресс-конференция фестиваля пройдет в формате мультимедийной презентации, во время которой можно будет увидеть уникальную ретроспективу «НАШЕСТВИЯ» - фестиваля с самой долгой историей в стране. На мероприятии расскажут, как благодаря «Нашествию» Россия получила право проведения Чемпионата мира по футболу. Будут раскрыты главные секреты «НАШЕСТВИЯ-2018»: продюсеры и артисты подробно расскажут о музыкальном наполнении фестиваля, о важных инфраструктурных новшествах и фишках фестиваля.
После официальной части пресс-конференции начнётся зажигательный концерт. Всех гостей и представителей средств массовой информации ожидает торжественный фуршет и подарки от «НАШЕго Радио»!
Участники пресс-конференции:
• Евгения Киселёва – генеральный директор «Мультимедиа Холдинга»
• Анастасия Рогожникова – программный директор радиостанции «НАШЕ Радио»
• Андрей Матвеев – заместитель генерального директора, главный продюсер фестиваля «НАШЕСТВИЕ 2018»
• Игорь Паньков – креативный директор радиостанции «НАШЕ Радио», ведущий утреннего шоу «Подъёмники»
• Представитель администрации Тверской области
• Дарья Ермолина – Директор PR-службы «Тинькофф Банк»
Концерт:
• рок-группа «Слот»
• рок-группа «Нервы»
Место проведения: «Yota Arena»
Адрес: г.Москва, Дмитровское шоссе, д.27 корп.1.
Тайминг:
16:00 - сбор гостей. Welcome фуршет
17:00 – начало пресс-конференции
18:00-18:30 – пресс-подходы. Фуршет
18:30 -20:00 – концертная программа: рок-группы «Слот» и «Нервы»