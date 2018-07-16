17.07.2018 состоится пресс-конференция посвящённая проблеме массового ожирения россиян и изменениям в потребительской корзине

17.07.2018 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Эпидемия ожирения: Кто виноват в лишнем весе россиян?»

По данным исследования Росстата количество больных ожирением россиян увеличилось в два раза. Почти 40 % трудоспособного населения России имеет избыточный вес из-за переедания. При этом, большая часть тучных россиян находится в возрастной категории от 55 до 63 лет. В целях оздоровления нации и улучшения качества жизни Минтруд пересмотрит содержание потребительской корзины в пользу продуктов здорового питания.

- Что заставляет население покупать «вредную» еду?

- Насколько темп жизни влияет на привычки в питании?

- Как стресс заставляет людей переедать?

- Какой должна стать потребительская корзина?

Участники пресс-конференции:

- Руководитель научного направления «Оптимальное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Александр Батурин;

- Научный консультант Союза Потребителей Росконтроль Светлана Елисеева;

- Руководитель Центра изучения расстройств пищевого поведения, врач-психиатр, психотерапевт Анна Коршунова.

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