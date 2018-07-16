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Пресс-центр

Эпидемия ожирения: Кто виноват в лишнем весе россиян?

16 Июля 2018 в 15:43
Эпидемия ожирения: Кто виноват в лишнем весе россиян?
17.07.2018 состоится пресс-конференция посвящённая проблеме массового ожирения россиян и изменениям в потребительской корзине

17.07.2018 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Эпидемия ожирения: Кто виноват в лишнем весе россиян?»

По данным исследования Росстата количество больных ожирением россиян увеличилось в два раза. Почти 40 % трудоспособного населения России имеет избыточный вес из-за переедания. При этом, большая часть тучных россиян находится в возрастной категории от 55 до 63 лет. В целях оздоровления нации и улучшения качества жизни Минтруд пересмотрит содержание потребительской корзины в пользу продуктов здорового питания.

 - Что заставляет население покупать «вредную» еду?
 - Насколько темп жизни влияет на привычки в питании?
 - Как стресс заставляет людей переедать?
 - Какой должна стать потребительская корзина?

Участники пресс-конференции:
- Руководитель научного направления «Оптимальное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Александр Батурин;
- Научный консультант Союза Потребителей Росконтроль Светлана Елисеева;
- Руководитель Центра изучения расстройств пищевого поведения, врач-психиатр, психотерапевт Анна Коршунова.

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (495) 925 04 49
8 (916) 107 77 34
8 (915) 023 10 49
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