Екатерина Гордон «Самое смелое и сенсационное заявление»

26.01.2018 состоится пресс-конференция кандидата в президенты Екатерины Гордон

в пресс-центре информационного агентствасостоится пресс-конференция кандидата в президентыЗавтра, 26-го января, кандидат в президенты Екатерина Гордон сдаёт подписи в ЦИК России и перед подачей готова сделать смелое и сенсационное заявление:– Екатерина Гордон.

Внимание, все комментарии и вопросы будут возможны только на пресс-конференции, в ЦИКе пресс-подхода не будет!