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Пресс-центр

Екатерина Гордон «Самое смелое и сенсационное заявление»

25 Января 2018 в 17:35
Екатерина Гордон «Самое смелое и сенсационное заявление»
26.01.2018 состоится пресс-конференция кандидата в президенты Екатерины Гордон
26.01.2018 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция кандидата в президенты Екатерины Гордон.

Завтра, 26-го января, кандидат в президенты Екатерина Гордон сдаёт подписи в ЦИК России и перед подачей готова сделать смелое и сенсационное заявление: «Я хочу сделать сенсационное заявление и рассказать о своей дальнейшей роли в политике России, которая будет бескомпромиссной и честной как я и обещала людям, которые в меня верят, а главное верят в перемены к лучшему! Я прошу всех коллег уделить мне внимание, поскольку это, вероятно, самое смелое и честное высказывание, которое они услышат за эти выборы». – Екатерина Гордон.

Внимание, все комментарии и вопросы будут возможны только на пресс-конференции, в ЦИКе пресс-подхода не будет!

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 11:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (495) 925 04 49
8 (916) 107 77 34


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