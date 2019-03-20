21.03.2019 состоится пресс-конференция, посвящённая участившимся случаям детей-маугли в неблагополучных семьях

21.03.2019 в 16:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Дети-Маугли: Новая болезнь общества?»

С начала марта СМИ взбудоражила целая серия историй о детях-маугли. Обезвоженная и истощенная пятилетняя девочка из Москвы, которую мать на несколько дней оставила дома совсем одну; семилетний мальчик, умерший от остановки сердца в московской квартире захламлённой горами мусора; шестилетний мальчик из Подмосковья два дня проживший с трупом собственной бабушки; двое братьев из ростовской области, живших в условиях антисанитарии и постоянного недоедания – всё это случаи, выявленные лишь за последние несколько недель. В ряде случаев дети были недостаточно развиты для своего возраста из-за отсутствия воспитания и опеки со стороны взрослых, которые попросту бросали их на произвол судьбы. Сигналы бедствия исходили не от родственников несчастных детей, а от неравнодушных соседей, обращавшихся в органы детской опеки, с просьбой обратить внимание на неблагополучные семьи. Однако зачастую проблемы так и оставались нерешёнными. И неизвестно, сколько таких детей-маугли на самом деле существует в стране сегодня.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут, как помочь соседскому ребёнку, если он живёт в чудовищных условиях, всегда ли стоит сразу обращаться в органы опеки и как добиться от них решительных действий.

Участники пресс-конференции:

- Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова;

- Президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный;

- Председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков;

- Почётный адвокат России, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 16:00



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