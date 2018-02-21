Деньги без возврата: Почему люди перестали верить банкам?

28.02.2018 состоится пресс-конференция, посвященная острой ситуации сложившейся на рынке банковских услуг

в пресс-центре информационного агентствасостоится пресс-конференция на тему:

20 февраля Центральный банк Российской Федерации сообщил, что за январь 2018 года со счетов физических лиц ушло 453 миллиарда рублей, это в три раза больше аналогичного показателя за январь 2017 года.

Этому могло предшествовать несколько причин. Прежде всего, резонансное решение Верховного суда, согласно которому каждый крупный банк получил право не выплачивать своему клиенту наличные деньги, находящиеся на его счетах. Многие вкладчики могли утратить доверие к банковской сфере из-за исков Агентства страхования вкладов (АСВ) против граждан, успевших снять со своих счетов средства, прежде чем «их» банки лишись лицензии, и обанкротились. Свою лепту внесли ставки по вкладам, которые рухнули ниже 7%, в связи, с чем люди понесли свои деньги в микрофинансовые организации, начали переводить их в валюты или вовсе хранить дома.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут, что стало причиной крупного отток денег со счетов в банках и что ждёт российскую банковскую систему.

Участники пресс-конференции