Будущее криптовалют. Кто убьёт биткоин?

15.01.2018 состоится пресс-конференция, посвященная будущему рынка криптовалют

в пресс-центре информационного агентствасостоится пресс-конференция на тему:Минфин России активно обсуждает возможность легализации криптовалют на биржах и планирует уже в феврале внести в Госдуму законопроект «О цифровых финансовых активах». Рынок криптовалют постоянно меняется, и самая популярная криптовалюта BitCoin рухнула в цене также быстро, как и взлетела. Один из самых богатых людей в мире Уоррен Баффетт прогнозирует крах криптовалют, хотя на рынке постоянно появляются новые конкурентоспособные игроки. Так, компания Kodak продемонстрировала свое устройство для майнинга биткоинов, а также новую блокчейн-платформу и криптовалюту KodakCoin. Также, фурор произвёл Павел Дуров, автор мессенджера Telegram, который анонсировал на его основе блокчейн-платформу и криптовалюту.

Участники пресс-конференции обсудят последние тренды блокчейна, дадут свои прогнозы и расскажут о последствиях инициатив Минфина: