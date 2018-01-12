15.01.2018 состоится пресс-конференция, посвященная будущему рынка криптовалют15.01.2018 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Будущее криптовалют. Кто убьёт биткоин?»
Минфин России активно обсуждает возможность легализации криптовалют на биржах и планирует уже в феврале внести в Госдуму законопроект «О цифровых финансовых активах». Рынок криптовалют постоянно меняется, и самая популярная криптовалюта BitCoin рухнула в цене также быстро, как и взлетела. Один из самых богатых людей в мире Уоррен Баффетт прогнозирует крах криптовалют, хотя на рынке постоянно появляются новые конкурентоспособные игроки. Так, компания Kodak продемонстрировала свое устройство для майнинга биткоинов, а также новую блокчейн-платформу и криптовалюту KodakCoin. Также, фурор произвёл Павел Дуров, автор мессенджера Telegram, который анонсировал на его основе блокчейн-платформу и криптовалюту.
Участники пресс-конференции обсудят последние тренды блокчейна, дадут свои прогнозы и расскажут о последствиях инициатив Минфина:- Что ожидает рынок криптовалют в 2018 году?
- Насколько конкурентоспособны российские криптовалюты?
- Когда BitCoin вернет свою рекордную стоимость?
- Чем опасна для BitCoin’а криптовалюта Telegram?
- Как законопроект Минфина повлияет на рынок криптовалют?
Участники пресс-конференции:
- Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев;
- Учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Александр Трещёв;
- Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 12:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
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