Пятница
12 января
USD 57
EUR 68.06
Пресс-центр

Будущее криптовалют. Кто убьёт биткоин?

12 Января 2018 в 10:35
Будущее криптовалют. Кто убьёт биткоин?
15.01.2018 состоится пресс-конференция, посвященная будущему рынка криптовалют
15.01.2018 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Будущее криптовалют. Кто убьёт биткоин?»

Минфин России активно обсуждает возможность легализации криптовалют на биржах и планирует уже в феврале внести в Госдуму законопроект «О цифровых финансовых активах». Рынок криптовалют постоянно меняется, и самая популярная криптовалюта BitCoin рухнула в цене также быстро, как и взлетела. Один из самых богатых людей в мире Уоррен Баффетт прогнозирует крах криптовалют, хотя на рынке постоянно появляются новые конкурентоспособные игроки. Так, компания Kodak продемонстрировала свое устройство для майнинга биткоинов, а также новую блокчейн-платформу и криптовалюту KodakCoin. Также, фурор произвёл Павел Дуров, автор мессенджера Telegram, который анонсировал на его основе блокчейн-платформу и криптовалюту.

Участники пресс-конференции обсудят последние тренды блокчейна, дадут свои прогнозы и расскажут о последствиях инициатив Минфина:

- Что ожидает рынок криптовалют в 2018 году?
- Насколько конкурентоспособны российские криптовалюты?
- Когда BitCoin вернет свою рекордную стоимость?
- Чем опасна для BitCoin’а криптовалюта Telegram?
- Как законопроект Минфина повлияет на рынок криптовалют?

Участники пресс-конференции:
- Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев;
- Учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Александр Трещёв;
- Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 12:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (495) 925 04 49
8 (916) 107 77 34
8 (915) 023 10 49

Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. Просим всех зарегистрированных журналистов по окончанию мероприятия высылать ссылки на свои публикации, аудио/видео материалы.
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.