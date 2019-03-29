1.04.2019 состоится брифинг бывшего министра обороны самопровозглашённой ДНР Игоря Стрелкова

1.04.2019 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг бывшего министра обороны самопровозглашённой ДНР Игоря Стрелкова на тему: «Будущее Донбасса после выборов на Украине»

31 марта состоятся выборы президента Украины. Согласно последним данным опросов, лидером президентской гонки на данный момент является шоумен Владимир Зеленский, за которого готова проголосовать почти треть украинцев. Вторым по популярности стал действующий президент Пётр Порошенко, а третьим – глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Предыдущие выборы президента Украины состоялись в конце мая 2014 года. Той же весной, властями страны была начата антитеррористическая операция на юго-востоке Украины, которая переросла в полномасштабные военные столкновения.

В ходе брифинга, его спикер расскажет изменится ли политический режим на Украине и как эти изменения скажутся на судьбе Донбасса.

Спикер брифинга:

- Бывший министр обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин).

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало брифинга в 14:00



Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (495) 925 04 49

8 (916) 107 77 34

8 (915) 023 10 49



Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. При использовании видеотрансляции обязательна ссылка на пресс-центр ИА «НСН».