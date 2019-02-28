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Пресс-центр

Безопасные блины: Как пережить Масленицу?

28 Февраля 2019 в 13:37
Безопасные блины: Как пережить Масленицу?
1.03.2019 состоится пресс-конференция, посвящённая подготовке к празднованию Масленицы

1.03.2019 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Безопасные блины: Как пережить Масленицу?»

Традиционно приход весны отмечается в России праздничными гуляньями на последней неделе перед Великим постом. В 2019 году Масленица будет проходить с 4 по 10 марта. И к этим датам Союз потребителей «Росконтроль» провёл исследование всех компонентов используемых в готовке блинов. Под специальную проверку попали: мука, яйца, молоко, растительное масло, сахар, соль, солёная рыба, красная икра и сметана. И некоторые результаты проверок неприятно удивили даже экспертов… 

Только в пресс-центре НСН, впервые будет представлен подробный анализ качества всех ингредиентов, используемых россиянами для приготовления праздничных блинов, а эксперты пищевой промышленности и диетологи помогут определиться с лучшим рецептом блинов на время Масленицы.

Участники пресс-конференции:
- Председатель комиссии по делам общественных объединений и религиозных организаций, член комиссии по безопасности Московской городской думы Антон Палеев;
- Сопредседатель Союза потребителей «Росконтроль» Александр Борисов;
- Врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 14:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
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8 (915) 023 10 49

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