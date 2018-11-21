Алексей Панин «Я вернулся»

ФОТО: Алексей Панин
22.11.2018 состоится презентация фильма российского актёра и режиссёра Алексея Панина22.11.2018 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится презентация фильма российского актёра и режиссёра Алексея Панина «Я вернулся»
С 28 сентября начались съёмки полнометражной комедии «Я вернулся», режиссёром которого стал знаменитый актёр Алексей Панин. Он же сыграл одну из главных ролей. Кроме него, в фильме снимались: его дочь – Анна Панина, Никита Джигурда, Владимир Епифанцев, Александр Головин, Стас и Юлия Костюшкины и другие. Фильм стал дебютной режиссёрской работой Алексея. Сюжет картины будет повествовать о воре, который перевоспитывается после случайного знакомства с маленькой девочкой. Съёмки фильма проходят в Саратове. В пресс-центре «НСН» режиссёр фильма впервые готов раскрыть некоторые детали сюжета, а также продемонстрировать уникальные кадры со съёмочной площадки.
В ходе презентации, актёр и режиссёр Алексей Панин расскажет о съёмках своего дебютного фильма «Я вернулся», а также ответит на вопросы журналистов.
Участники презентации:
- Российский актёр и режиссёр Алексей Панин;
- Режиссёр и сценарист фильмов «ДМБ», «Даун Хаус», «Неваляшка» сыгравший одну из ролей в фильме «Я вернулся» Роман Качанов;
- Автор сценария Лия Скворцова;
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 15:00
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