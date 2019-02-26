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Аэрофлот спустил всех собак на Нью-Йорк

26 Февраля 2019 в 18:30
Аэрофлот спустил всех собак на Нью-Йорк
27.02.2019 состоится пресс-конференция, посвященная иску против ПАО «Аэрофлот»
27.02.2019 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Аэрофлот спустил всех собак на Нью-Йорк»

27 февраля против ПАО «Аэрофлот» будет подан иск с требованием вернуть двух собак сданных в багаж рейса Москва – Нью-Йорк или компенсировать их стоимость в размере 7000 евро и морального вреда на 2 миллиона рублей в связи с их утратой. 1 ноября Ларси Тали Францевна летела из Москвы в Нью-йорк и взяла с собой своих питомцев. Регистрация была пройдена надлежащим образом и собаки были сданы для погрузки в самолёт. Собак отправили в Нью-йорк другим рейсом, и когда хозяйка попыталась забрать их в аэропорту по месту прибытия, ей сообщили, что собак увезли в приют. По возвращении в Россию Ларси обратилась в ПАО «Аэрофлот» с претензией об утере собак. Было заведено розыскное дело, а собак до сих пор не вернули.

В ходе пресс-конференции НСН, хозяйка пропавших собак и её адвокат расскажут о своих претензиях к ПАО «Аэрофлот», а активисты-зоозащитники о массовости таких происшествий в авиакомпаниях.


Участники пресс-конференции:
- Владелица пропавших собак Ларси Тали;
- Юрист по делу Ларси Тали Михаил Белов;
- Юрист, правозащитница Екатерина Гордон;
- Председатель Ассоциации специалистов и юристов по правам и защите животных «Зооправо» Анастасия Федюнина.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 15:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
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