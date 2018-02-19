Зюганов назвал провокацией слух о вступлении Грудинина в КПРФ

РИА Новости/Сергей Пивоваров

Лидер КПРФ объяснил НСН, кому выгодно отвлекать внимание от содержания программы кандидата новостями о вступлении в партию.

В КПРФ опровергли вступление в ряды партии кандидата на пост президента РФ Павла Грудинина, сообщает «Интерфакс». Об этом заявил глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко. По его словам, директор Совхоза им. Ленина остаётся беспартийным претендентом на президентское кресло, выдвинутым коммунистической партией и блоком народно-патриотических сил.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН подтвердил, что кандидат от коммунистов не получал партийного билета. Он заявил, что подобные информационные вбросы происходят, чтобы отвлечь внимание от главного — содержательной части выборного процесса.

«Он выступает от нашего широкого блока, и вопрос о его партийности не стоял и не стоит. Я официально заявляю, что Павел Николаевич работает содержательно, интересно, а в какую ему партию вступать, он определит сам. Меня поражает провокационная сущность всего происходящего. Ведь два месяца обсуждали какие-то неведомые счета, хотя все прекрасно знают, что всё было зарегистрировано. Постоянно какие-то вбросы, уводят от главного, чему посвящены выборы — выводу страны из кризиса. Президент пока не отчитался перед гражданами в выполнении своих указов, у правительства пока нет программы на будущее. Тот бюджет, который они приняли, за ближайшие три года сокращает ассигнования в экономику на 17%, примерно столько же и в социальную программу. Нарастает задолженность по зарплате. Поэтому надо заняться делом, но у нас есть своя “Пятая колонна”, которая не заинтересована в серьёзном обсуждении, которая получает выгоду на лживых заявлениях и провокациях», — заявил Зюганов.

Лидер коммунистов отметил, что Грудинин уже достиг успехов в продвижении своей предвыборной программы.

«Павел Николаевич активно трудится на просторах страны, провёл уже встречи во всех крупнейших регионах. Он выражает интересы очень широкого круга наших граждан, которые хотят, чтобы выборы были демократичными, открытыми, чтобы была реализована программа созидания, был изменён курс, сформировано правительство в национальных интересах, чтобы власть отвечала перед гражданами. Сегодня страну окружили санкциями, военными угрозами, и мы за то, чтобы выборы прошли достойно. Поэтому давайте обсуждать содержание программы Грудинина, а не всякие байки, которые рассказывают», — заключил лидер КПРФ.

Ранее СМИ сообщали о получении Павлом Грудининым партийного билета КПРФ. Такие сведения распространились после того, как стало известно о вручении кандидату от коммунистов памятной медали в честь 100-летия Красной армии. Награждение прошло в возглавляемом Грудининым Совхозе им. Ленина перед отправлением в Донбасс блока гуманитарной помощи от партии, отмечает «Свободная пресса».