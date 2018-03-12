Зюганов: КПРФ пока не определилась, будет ли участвовать в митинге «Левого фронта»

Лидер КПРФ рассказал НСН, что решение будет принято в ближайшие дни.

Столичная мэрия согласовала митинг движения «Левый фронт» по итогам выборов 19 марта. Как сообщает ТАСС, мероприятие пройдет Суворовской площади с 18 до 20:30 с заявленным числом участников до 1000 человек.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал НСН, будет ли Компартия принимать участие в митинге «Левого фронта».

«Мы соберем штаб на этой неделе - сейчас все разъехались на места – и определимся. «Левый фронт» вместе с нами работает и в этом отношении мы координируем плотно свои действия. Сейчас главная задача – это довести нашу программу до каждого избирателя - сейчас выпустили 10 миллионов наших буклетов – и организовать достойный контроль. Мы на каждый из 97 тысяч избирательных участков посылаем своих наблюдателей: мы попросили всех подключиться к этой работе. Что касается конкретных митингов, заявок – [зампред ЦК КПРФ Владимир] Кашин, который возглавляет штаб, проведет в ближайшие день-два совет, и на нем определятся окончательно: в какой форме, в какие сроки, где и в каком составе», - пояснил Зюганов.

Он уточнил, что от решения штаба будет зависеть и участие в митинге кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина.

«Если штаб примет решение, то в митинге будут принимать участие все участники выборной кампании», - добавил глава коммунистов.

Напомним, что выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.