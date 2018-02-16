Железняк: Письма с порошком от моего имени рассылал умственно отсталый

Член комитета по международным делам предположил, кто мог разослать в иностранные посольства письма с порошком от его имени.

Депутат Государственной Думы Сергей Железняк написал заявление в полицию, в котором попросил привлечь к уголовной ответственности злоумышленников, которые разослали от его имени письма с белым порошком, а также выяснить, что это за субстанция, сообщает пресс-служба парламентария.

Член комитета по международным делам Сергей Железняк в эфире НСН рассказал подробности происшествия.

«Вчера от целого ряда дипломатических миссий, которые действуют на территории РФ и от ряда иностранных СМИ мне стало известно, что в их адрес пришли конверты с письмами странного содержания и белым порошком внутри. Эти письма были сделаны на фальшивом бланке депутата Государственной Думы, на котором стояла фальшивая подпись. Текст был наполнен орфографическими ошибками. В письмах сообщалось о том, что Россия, в качестве символического жеста, хочет отдать Америке часть крымской земли. Я сразу же дал опровержение, которое опубликовано несколькими информационными агентствами еще вчера и сегодня утром я подал заявление о возбуждении уголовного дела и о проведении необходимого расследования в тверской отдел МВД, для установления злоумышленников и привлекли их к ответственности», — рассказал депутат.

Сергей Железняк объяснил, что бланки депутатов Государственной Думы «являются документами строгой отчетности», не говоря уже о подписи, в связи с чем злоумышленники попадают под статью о подделке документов.

«Напомню, что в целом ряде посольств получение таких конвертов привело к вынужденным мероприятиям для обеспечения безопасности людей. Так, например, в посольстве Чехии это привело к срыву мероприятия, которое проходило в это время. Я очень надеюсь, что правоохранительные органы оперативно и эффективно осуществят необходимое расследование», возмутился Железняк.

Парламентарий обратил внимание на содержание писем и стилистику написания, которая может помочь в выявлении злоумышлеников.

«Сложно предполагать, кто это мог сделать, но количество ошибок, допущенные в тексте письма наводят на мысль, что человек либо имеет умственные отклонения, либо, очень слабо знает русский язык», — предположил собеседник НСН.

Напомним, что ранее сообщалось, о получении рядом иностранных посольств в Москве писем с белым порошком, которые были отправлены от имени депутата Госдумы Сергея Железняка. Экспертиза показала, что порошок, находившийся в письмах не опасен. По некоторым данным такие письма получили посольства Чехии, Нидерландов, Канады, Болгарии, и, возможно, других стран.