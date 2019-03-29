«Закрытое» правительство и академик «в законе» в Телеграм-каналах

НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.

Топ-1: «Закрытое» правительство и академик «в законе»





Неделя ознаменовалась громкими арестами бывших чиновников. Арестован экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов. Ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и хищении с 2011 по 2014 годы денежных средств электроэнергетических компаний Новосибирской области на сумму 4 млрд рублей. Также задержан экс-губернатор Хабаровского края, бывший полпред в ДФО и министр Дальнего Востока, и действующий академик РАН - Виктор Ишаев. Он обвиняется в причинении ущерба «Роснефти» во время руководства Дальневосточным филиалом компании. Академик в суде вину не признал и был отправлен до 27 мая под домашний арест.

«Выборный» отмечает, что арест Абызова опровергает бытующее мнение, что попадание под санкции США освобождает российских олигархов от ответственности за совершенные экономические преступления: «Абызов входит в "кремлевский список" Минфина США — перечень олигархов и высокопоставленных чиновников, попадающих под санкции. Раньше место в таком списке почему-то считалось в элите эдакой индульгенцией в глазах Кремля. Ответ - нет, никакие списки-санкции не спасут».

Над криминальным соревнованием российских элит иронизирует «Доктор прописал»: «Михаилу Абызову по статье о создании преступного сообщества светит двадцаточка. Хотели было написать, что на рекорд идет, но вспомнили, что как раз сегодня обвинение попросило для экс-главы Коми Вячеслава Гайзера 21 год лишения свободы. Так что нет, рекорда не будет».

«Медиатехнолог» отмечает тенденцию последних недель: «Такое чувство, что государство поняло, что собирать деньги можно не только с пенсионеров и бизнеса, но и с коррупционеров. Сначала Арашуковы с их 30 млрд и ОПС, теперь Михаил Абызов с жалкими 4 миллиардами(пока) и тоже своей ОПС».

«338» прогнозирует в дальнейшем еще больше арестов в связи с расширением полномочий прокуратуры: «Про Абызова и его друзей интернет-следователи сказали достаточно много. Игнорируется и абсолютно зря, предоставленное Генпрокуратуре РФ в конце января 2019 года право на запрос о иностранных счетах чиновников и их ближайших родственников. Очевидно, что в ближайшее время нас ожидают тысячи увольнений "в связи с утратой доверия" и множество уголовных дел».

В случае с бывшим хабаровским руководителем авторы телеграм - каналов пытались связать задержание Ишаева с другими политическими процессами.

Канал «Темник» отметает связь задержания Ишаева с хищениями леса и политической борьбой внутри ДФО, а также арестом Абызова: «В подобных арестах высокопоставленных людей есть соблазн установить множество связей, вплетённых в множество контекстов. Но иногда подоплёка событий куда прозаичней. Сейчас складывается следующая картина: когда-то служба безопасности «Роснефти» заподозрила неладное, провела расследование и передала все данные ФСБ. В итоге Ишаева задержали. Ведь Игорь Сечин не прощает воровство в своём нефтяном королевстве. Даже бывшим губернаторам».

Блогер Кирилл Шулика , напротив, сомневается в официальной версии и связывает арест Ишаева с противостоянием хабаровского губернатора Сергея Фургала и Полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева и «лесным делом»: «Тут было важно <…> вывести Ишаева из игры, чтобы он не мутил воду и не мешал Трутневу. Не Фургала же снимать в конце концов, это было бы политически неправильно. <…> Единственный бенефициар этого - Трутнев. Больше он никому не мешал, даже работой с Фургалом и возвращением во власть своих людей. Конечно, могли быть инициативы силовиков, но конкретно по Ишаеву было принято политическое решение».

В избрании меры пресечения задержанному нет ничего необычного - «Мюсли вслух» отмечают, что Ишаев - академик РАН, а академиков у нас еще со времен СССР обычно сажают не сразу : «1953 года были арестованы только 2 академика (Андрей Сахаров, 22 января 1980, и Анатолий Авидзба, 29 мая 2017) и 2 члена-корреспондента (Руслан Хасбулатов, 4 октября 1993, и Евгений Покушалов, 22 февраля 2019). Очень интересно, повлияет ли академический статус Виктора Ишаева на выбор судом меры пресечения. В 2015 году бывший президент РКК "Энергия" академик Виталий Лопота, задержанный по обвинению в злоупотреблении полномочиями был отправлен под домашний арест из уважения к его статусу».

Топ-2: Газовый выбор для президентских выборов





Чуть более чем за неделю до голосования на Украине, кандидат в президенты Юрий Бойко и политик Виктор Медведчук приехали в Москву договариваться об условиях транзита газа с предложением создать российско-украинский газотранспортный консорциум. Петр Порошенко обвинил переговорщиков в желании посадить Украину на «российскую газовую иглу», а генпрокурор Украины Юрий Луценко объявил о возбуждении уголовного дела за незаконное пересечение границы. Выборы президента Украины состоятся 31 марта.

Посвященный энергетическому комплексу канал «ТЭК-ТЭК» считает, что одного из аутсайдеров гонки, Юрия Бойко, привозили в Москву для демонстрации возможности использования газовой темы кандидатами во втором туре: «Это шанс задуматься для других кандидатов, чей конек — газовые переговоры. <…> При победе Порошенко, как шушукаются под коврами, переговоры могут пойти по жесткому сценарию: газ в Европу пойдет по «Турецкому потоку» и «Северному потоку-2» мимо Украины».

Политтехнолог Константин Долгов отвечает на предположения, что состоявшиеся переговоры делают участников встречи «кандидатами от Кремля»: «На Украине сегодня нет наших кандидатов в президенты. Но это ещё полбеды. Ужас в том, что там нет даже проукраинских кандидатов. Потому что ни один из них и близко не печётся о благосостоянии какой-то там Украины. Все кандидаты на Украине сегодня соревнуются с друг другом только за место под вашингтонским солнцем. За американский ярлык на управление Украиной».

«Всевидящее око» отказывает в сколь-либо значимом политическом весе переговорщикам от Украины: «Учитывая, как сильно, в каких эпических позах и сколько раз оный Медведчук продолбал на Украине все что можно, объясняется внимание Медведева исключительно созвучием фамилий. Впрочем, у них там скоро Зеленский президентом станет... На фоне такого даже Медведчук не совсем клоун».

Активный участник «Русской Весны» в ДНР Александр Ходаковский связывает встречу с вопросом гарантий для украинского бизнеса в России: «Формат встречи не был политическим - Медведев представляет экономический блок. Но проблема украинской элиты в последнее время заключалась в том, что не было разговора с Россией "по понятиям". Раньше он был, но после известных событий как-то говорить стало не с кем. Никто никаких гарантий со стороны России украинскому бизнесу не давал, и несмотря на продолжающиеся экономические отношения, не были определены "смотрящие", то есть те, кто будет брать на себя обязательства и следить за их исполнением. Похоже, со стороны Украины они уже Москвой определены».

«Украина live» пишет о негативной реакции оппозиционного депутата и противника евроинтеграции Украины Александра Вилкула на визит членов «Оппозиционной платформы — За жизнь» в Москву: «<Вилкул> заявил, что Бойко и Медведчук поехали в Россию говорить не о мире и освобождении пленных украинцев, а «барыжить» на газовой теме.<…> Скоро Ахметов станет вообще бенефициаром Майдана... А вообще, такая политика экс-регионалов раскалывает бело-голубой электорат, выхолащивает его потенциальные возможности».

«Политрук 2.0» комментируя российско-украинскую встречу, в контексте выборов отмечает: «При всем недовольстве завоеваниями Майдана, никакой "российский кандидат" в Ua невозможен. Да и не нужен: в разболтанной политической системе со слабым лидером легко добиваться каких-то практических задач и без "агента Трампа" во главе государства. Достаточно лавировать между фракциями и кланами с ослами, гружеными золотом».

Топ-3: Тревожные тенденции национальных окраин





Глава Якутии Айсен Николаев подписал Указ, запрещающий занятие 33 видами деятельности для легальных трудовых мигрантов с трудовым патентом. Запрет введен на фоне стихийных общественных акций против граждан Киргизии, ставших коллективным ответчиком после того, как их соотечественник изнасиловал жительницу Якутии. В аппарате главы Якутии отрицают связь протестных настроений с запретом на работу мигрантов. Авторы телеграм-каналов обсуждали резонансное событие и увидели в якутских запретах националистические действия, противоречащие государственной миграционной политике.

«ИА «Стекломой»» отмечает, что киргизов указ Николаева как раз-таки не коснется: «гражданам стран-членов ЕАЭС (а это, напомним, Армения, Белоруссия, Казахстан и…да-да, Киргизия) патент на работу в России не требуется. <…> В тексте указа совершенно четко отмечено, что запрет касается иностранных граждан с трудовым патентом».

«ПолитГид» о событиях, ставших поводом для запрета на работу для иностранцев: «В середине марта прошла новость, что киргиз изнасиловал якутку. Местные жители тут же собрались на стихийную акцию протеста, мол, долой мигрантов. Резонанс был сильный. Потом тысячи людей пришли на встречу с губером и мэром Якутска. Власти пообещали, что усилят контроль за мигрантами и нелегальным бизнесом. Вот обещания и выполняют, чтобы не допустить социального взрыва».

«Мейстер» объясняет, прочему норма, рутинно применяемая ежегодно в разных субъектах РФ, после введения в Якутии стала федеральной новостью: «Прежде всего, указ Николаева в самом деле весьма жесток. Список закрытых для мигрантов видов деятельности расширен более чем вдвое: с 13 пунктов в 2018 году до 33 в 2019. Кажется, это всероссийский рекорд. Ну и наконец, обстоятельства появления указа на свет. После антимигрантских митингов Айсен Николаев принялся демонстрировать свою близость к народу. Указ был подан обществу как вводящий «год без мигрантов». Вместо традиционного для РФ тезиса «преступность не имеет национальности» для антикризисного пиара был взят совсем иной подход — «власть с народом»».

Аналогичную оценку высказывает автор канала «Субъект»: «В Якутии свой Трамп, который не любит мигрантов. Теперь в Якутии ожидается дефицит рабочей силы и рост довольных якутов. Так и до визового режима внутри страны недалёко».

Топ-4: Но ничто ни на что не влияет





Сговора между Россией и Трампом в ходе президентской кампании не было - таков вывод из доклада американского спецпрокурора Роберта Мюллера, занимавшегося расследованием обвинений России во вмешательстве в предвыборную кампанию. Американские законодатели готовят новый «Акт о защите США от агрессии Кремля» - DASKA 2. В Телеграм обсуждали, может ли такое заявление стать поводом для пересмотра режима санкций.

Журналист Александр Коляндр пишет: «Для введения санкций важно не наличие сговора Трампа с русскими, но попытки повлиять на выборы из России, а вернее, насколько они были санкционированы или согласованы в Кремле. Сговор или не сговор это - история про импичмент. Вмешательство или не вмешательство - про санкции. И теперь сложно представить, кто в сша может быть против санкций. Только те, кто считает их слишком мягкими или несколько преждевременными для сдерживания политики Москвы»».

«Мышь в овощном» пишет: «Непонятна всеобщая радость от какого-то расследования какого-то спецпрокурора в США по связям России и Трампа. <…> Радоваться тут можно было бы только в одном случае. Если бы мы Трампа вербовали. А доказать это не смогли. И пользу он принесет в будущем значит. Тихо радоваться в рабочих кабинетах. А радоваться тому, что типа какая-то справедливость? О какой справедливости идет речь. Как там отмена санкций за не сбитый Россией Боинг?».

Телерадиоведущий Константин Эггерт в канала «Oberleutnant_Eggert» пишет: «Мне трудно представить себе, что, не имея нового, более веского повода ударить по Трампу, демократы в палате представителей не попытаются принять санкции против России, подобные DASKA 2. Республиканцы вряд ли пойдут на открытое противодействие этому - ведь важно показать, что Трамп избрался несмотря, пусть и не благодаря, вмешательству России».

«РИАN» иронизирует над формирующимся на Западе новым стереотипом о русских: «Мы можем сказать только одно — дети, ходите на информатику. Это сначала вас будут учить рисовать квадраты в Paint. Это всё прикрытие. С 8 класса начнутся курсы по вмешательству в выборы».

Канал «President Trump» пишет о возможной ответственности СМИ за распространение этой лжи: «Мы уже привыкли к тому, что репутация в современном мире ничего не значит. Никто из публичных фигур и официальных лиц, два года вещавших о существовании “сговора” между Дональдом Трампом и Россией, не понесет ни юридической, ни репутационной ответственности. Однако всё же остается надежда на то, что их судьба сложится не самым лучшим образом».

Топ-5: Викторианские нравы российской глубинки





Учительница барнаульской школы Татьяна Кувшинникова уволилась из-за оказываемого давления со стороны школьной администрации после размещения в соцсетях фотографий в спортивном купальнике и обнаружения в ее аккаунтах фотографии в легком праздничном платье. Скандал вышел на федеральный уровень, за уволившегося педагога вступился и предложил новую работу министр образования Алтайского края Максим Костенко.

Философ из Саратова Вера Афанасьева в канале «Город Глуповъ» задает вопрос: «Осмелюсь спросить: почему учительница из Барнаула должна была уволиться из-за фото в купальнике, а депутаты ГД из-за фото в трусах - нет?».

«АДЕКВАТ» пишет: «Вопроса, при каких обстоятельствах у самой директрисы появились, если появились, дети, и как ей не стыдно за эти обстоятельства до сих пор, не ставлю и не исследую. Замечу только, что когда с детьми в очередной школе что-то оказывается не то или не так, недооценивать вклад носителей вот этого типажа нельзя ни в коем случае».

Журналист и медиаменеджер Александр Малькевич пишет: «Считаю, чтобы другим было неповадно, Министерство просвещения РФ должно издать приказ, прописывающий исчерпывающие основания, по которым «администраторам от образования» можно обижать тех, кто работает с детьми. Проще говоря, должен быть маленький список требований, несоблюдение которых может повлечь за собой увольнение учителя».

Итог обсуждениям подвела медиаменеджер Тина Канделаки: «Интернет – это средство массового распространения всего, в том числе и ханжества. Если в конце 80-х источником гневного обличения яркой внешности женщин были бабушки у подъезда, то сейчас синдромом нравственности заболели морализаторы социальных сетей. Разумеется, бессодержательная злоба не заслуживает ничего, кроме игнорирования».