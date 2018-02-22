Закон о реинтеграции Донбасса: Гибридная реальность

НСН узнала у экспертов, как данный документ соотносится с законом о дружбе Украины с Россией от 1997 года.

20 февраля украинский президент Пётр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. Во внутриполитическом измерении документ усиливает полномочия президента, а на внешнем, выражаясь дипломатическим арго, треке фиксирует статус России как страны-агрессора. Между тем между двумя странами продолжает действовать заключенный в 1997 году договор о дружбе и партнерстве. Причем в конце этого года наступает срок его очередной пролонгации. НСН решила выяснить у экспертов, что они думают по поводу этой правовой коллизии.

Бывший депутат Верховной рады и экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв считает, что наличие договора о дружбе между Украиной и Россией фактически делает закон о реинтеграции Донбасса юридически ничтожным.

«Это неприятно, больно, но не смертельно. Что в результате? В результате Россию назвали оккупантом, и АТО превратилась не в антитеррористическую операцию, а в войну за освобождение части украинской территории. С политической точки зрения для России это неприятно. Но я уверен, что это никаким образом не скажется ни на Минских соглашениях, ни на торговле между Украиной и Россией. Все будет так и продолжаться. Минские соглашения Украина будет выполнять, поскольку этот вопрос контролируют американцы. Торговля с Россией будет даже наращиваться, потому что это крайне выгодно и на этих потоках сидят бизнесмены, близкие к Порошенко. Даже дипломатические отношения с Россией со стороны Украины было бы логично разорвать, поскольку какие могут быть отношения со страной-агрессором? Но ничего подобного, они даже не будут разрывать большой договор о дружбе между Россией и Украиной. Так что закон о реинтеграции Донбасса - это фактически декларация», - объяснил он НСН.

Несмотря на это, украинское руководство не спешит денонсировать договор о дружбе с Россией. Директор Института глобальных стратегий, украинский политолог Вадим Карасёв полагает, что Киев, более того, намерен продлить его действие.

«Понимание такое, что от этого договора пока отказываться нельзя. Не исключаю, что он может быть пролонгирован. Он выгоден Украине, потому что по договору Крым – территория Украины. Это удерживает Киев от денонсации договора. Сейчас эти коллизии носят бумажно-правовой характер, но со временем они могут приобрести какую-то внешнеполитическую плоть. Россия тоже не собирается отказываться от договора, потому что иначе получится, что она признает агрессию. И договор продолжает действовать. Что кстати удерживает Украину от более жестких формулировок в законе о реинтеграции. Потому что там, вообще-то, хотели официально объявить Россию врагом. А договор-то о дружбе! Такие парадоксы гибридной войны», - объяснил он НСН.

Однако для пролонгации договора нужно еще согласие Москвы. И, как рассказал НСН первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, решение по этому вопросу еще не принято.

«Не готов пока ответить на этот вопрос. Сейчас идут консультации, будет ли он пролонгирован. Думаю, что если будет пролонгация, то в договор, скорее всего, будут внесены коррективы. Все же меняется, так что, возможно, будут внесены коррективы», - сказал сенатор.

Напомним, договор о дружбе и партнерстве между Россией и Украиной был подписан в мае 1997 года президентами Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой. Верховная рада ратифицировала его в январе, Госдума – в декабре 1998 года.